【美股焦點】Netflix疫後增長放緩　魷魚遊戲全球爆紅成翻身之作

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Netflix（美：NTFX）人氣影集《魷魚遊戲Squid Game》在9月中正式上線後，迅速登上Netflix日本、韓國、台灣、加拿大、墨西哥、澳洲、德國等國收視排行榜的冠軍寶座，更登上全球熱播榜第一位。Netflix周四股價創新高，另外與劇集相關的股票也因此水漲船高。Netflix第二季付費用戶增長大幅放慢，加上市場競爭加劇，原本不被看好。《魷魚遊戲》意外在全球爆紅，也成為Netflix的翻身之作。

《魷魚遊戲》成全球話題劇集

《魷魚遊戲》講述一群陷入財務危機、生活在社會底層的人士，受邀參加一場死亡遊戲。每一場遊戲都只有「通過」和「死亡」兩種結果，隨著每次遊戲的結束和死亡人數的增加，獎金則會不斷向上累積，最後的贏家則可獲得456億韓圜（約3億港元）的巨額獎金。

《魷魚遊戲》人性等話題迅速吸引大量關注，劇集除了在亞洲地區大受歡迎，劇集也在加拿大、澳洲、德國、墨西哥等地區成為熱播榜冠軍，更成為首部在美國登上第一位的韓國戲劇。



Netflix付費用戶增長放緩 屬翻身之作

彭博行業研究表示分析師表示，Netflix今年較早時經歷用戶增長放緩後，現在可能進入轉折點。他指出，《魷魚遊戲》取得成功，特別帶動亞太地區的用戶增長，全球的下載觀看次數也大增。YipitData預估，Netflix的全球下載觀看次數已達到今年來最高水平，特別是在亞洲地區。

Netflix第二季付費用戶增長大幅放慢，季內付費用戶達2.09億個，按年增長8.4%；按季只增長154萬個，近年最慢。Netflix預計，第三季新增用戶數量會稍為加快至350萬個。《魷魚遊戲》爆紅，付費用戶增長有可能重拾增長動力。

相關股價逆市跑贏

市場近期憂慮聯儲局收水，債息飈升科技股受壓，但Netflix本周仍升3%，表現跑贏其他科技股。反觀納指本周跌逾4%。Netflix周四破頂後，與Netflix合作的南韓特效製作公司Dexter Studios周五股價一度飈近27%，為2016年以來最大升幅。朝鮮日報引述公司負責人指，今年上半年的盈利增長了 35%，部分原因是與 Netflix 合作。

其他韓國娛樂股份亦被炒高。南韓電影發行商 Showbox Corp上月急升48%，周五曾一度升15%。這家公司的前身曾投資《魷魚遊戲》私人製作公司Siren Pictures。

南韓影視工作室 Bucket Studio Co. 9月份股價亦飆升超過100%。這家公司持有《魷魚遊戲》男演員李政宰所屬經紀公司的股權。 另外，Astory Corp上個月也升了近3成。

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編輯：吳敏芳