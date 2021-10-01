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【澳門賭收】澳門9月博彩收入按月增3成遜預期　賀一誠為無法十一恢復免隔離通關致歉

股市 13:36 2021/10/01

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【澳門賭收】澳門9月博彩收入按月增３成遜預期　賀一誠為無法十一恢復免隔離通關致歉

澳門9月博彩收入58.79億澳門元，從8月回升33%，按年就升1.66倍，較市場預期按年增長兩倍遜色。澳門、內地近月零星出現疫情下，澳門8、9月博彩收入為年內最低水平。另外，澳門行政長官賀一誠今日（1日）出席澳門國慶酒會後，為澳門入境珠海未能在十一恢復免隔離14天致歉，指廣東突然提高防疫要求。

賀一誠稱，廣東省衛健委因應珠海航展和廣交會提高防疫要求，指澳門沒有管控健康碼黃碼區的居民「只進不出」，並指廣東省內有29名澳門居民，與近日澳門確診個案有相同軌跡，認為疫情有蔓延風險，維持現有經澳門進入珠海的24小時核酸陰性證明、隔離14天檢疫安排。

廣東10月11日恢復赴香港商務簽注 配合「來港易」，可見【下一頁】

賀一誠承認，事件令他、澳門市民和僱員失望，會跟進更新兩地可行的防疫措施指引，再報請中央審批後實行，爭取早日恢復澳門入珠海免除隔離通關。

綜合今年首9個月，澳門博彩收入共677.87億澳門元，按年增75.6%，但與2019年首3季有2203.97億元博彩收入相比，澳門年內賭收僅及疫情前3成。

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編輯：麥德銘

港股 澳門 澳門博彩股 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 澳博控股（00880） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200）

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