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【新冠疫苗】可同時打流感疫苗 英研究：副作用輕微

環球社會熱點 14:00 2021/10/01

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因應即將到來的流感高危期，不少國家研究安排民眾同時接種新冠肺炎及流感疫苗。英國一個研究指出，同時打新冠肺炎及流感疫苗安全，雖然可能出現雙重副作用反應，但多數只是輕微情況。

輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活 【下一頁】

英國布里斯托大學醫院（University Hospitals Bristol）聯同國民保健服務（NHS），監察679名同時接種次劑阿斯利康或輝瑞及流感疫苗人士的免疫反應。研究發現，驗血測驗中並無任何參與者出現不良免疫反應。

部分人據悉同時出現新冠疫苗及流感疫苗的副作用，但多數情況中度至輕微。常見副作用為接種處疼痛﹑疲勞﹑頭痛及肌肉酸痛。研究指出，當中最有效的疫苗組合為一手接種輝瑞，另一手接種Flublok流感疫苗。

阿斯利康疫苗研發者：新冠肺炎料變普通感冒  【下一頁】

領導研究的布里斯托大學醫院傳染病及微生物學醫生拉扎勒斯（Rajeka Lazarus）表示，對研究結果感到相當意外，認為民眾可同時接種加強劑及流感疫苗，減少預約次數。

研究亦調查參與者對同時接種兩種疫苗的意願，高達97%願意在一個預約中，一次過打兩種疫苗。研究目前未獲同行評審，但預計稍後會國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表結果。

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責任編輯：吳漢培

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