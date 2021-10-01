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【太空科技】再添競爭者！　本田宣布進軍衛星發射業務

科技 15:30 2021/10/01

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日本汽車製造商本田（HONDA）早前亦宣佈進軍衛星發射業務，計劃在2023年前發射試飛火箭。（AFP）

衛星發射業務競爭激烈，繼Elon Musk的SpaceX、Jeff Bezos的「藍色起源」（Blue Origin）後，日本汽車製造商本田（HONDA）早前亦宣佈進軍衛星發射業務，計劃在2023年前發射試飛火箭。

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據《日經》報道，使用一次性火箭的費用高達50億日圓（約35億港元）。本田表示，將透過重複使用火箭，將小型衛星的發射成本減半。該火箭將攜帶用於通訊和地面觀測的小型衛星，進入高度為500至2,000公里的軌道。小型衛星未來將有助於量度溫室氣體的濃度，以及為自動駕駛汽車收集位置資料。

此外，本田還計劃開發一種小型火箭，使其能攜帶重量小於1噸的衛星。公司將未來6年內的研發支出提高至450億美元（約3千億港元），令火箭業務與電動車業務變得同樣重要。

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記者：廖淑瑩

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