▲ 【藍籌股】港股第三季累跌4252點 僅6藍籌有得升、包尾5隻至少跌三成

港股9月跌1303點或5%，而總結第三季，大市由28000點水平反覆下跌，9月一度跌穿24000點，恒生指數全季累跌4252點或14.8%。60隻恒指成分股中，只有6隻藍籌股全季錄得升幅，至於表現最差的5隻藍籌，跌幅更全部超過三成。

亞洲地區指數第3季表現︰

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全季6隻錄得升幅的藍籌當中，創科 （00669） 累升14.4%，為表現最佳藍籌股，其次是蒙牛 （02319） 升6.8%，僅接是比亞迪 （01211） 及潤地 （01109） 分別升4.7%及4.5%，港交所 （00388） 升3.7%排名第5，至於中海外 （00688） 全季僅升0.6%，已是表現第6高的藍籌。排第7的中信 （00267） ，股價跌0.8%。

受累澳門賭牌續期派息條款加辣，金沙 （01928） 股價腰斬，全季大跌51%，為全季表現最差藍籌，瑞聲 （02018） 跌36.1%排第二差，另一濠賭股銀娛 （00027） 則跌35.6%。另外，阿里巴巴 （09988） 及阿里健康 （00241） 全季分別累跌35.4及近35%，分別為表現最差藍籌的第4、5位。

至於今年計，則暫時以李寧 （02331） 累升69%跑贏，金沙則跌53%包尾。

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責任編輯︰梁浩碩