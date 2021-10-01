▲ 【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇申請香港上市 主力賣「防彈咖啡」？

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」遞交申請在香港交易所 （00388） 主板上市，巨星傳奇在上市申請文件表示，公司專注在微信等社交電商渠道銷售健康管理產品及護膚產品，並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議，獲得開展與周杰倫及其IP有關項目的優先權。據巨星傳奇收入資料，公司近3年最主要收入來自「魔胴防彈咖啡」，佔比達7成以上。

巨星傳奇表示，上市集資主要用於研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。

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周杰倫母親葉惠美被視為控股股之一 周董未直接持股

周杰倫並沒有直接持有巨星傳奇股份，但周杰倫母親葉惠美被視為公司控股東一致行動人士，葉惠美與周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮各持50%的Legend Key，持有巨星傳奇上市前27.63%股權。被視為一致行動人士的控股股東集團合計持有64.47%股權。

與周杰倫合作多年的填詞人方文山，就出任巨星傳奇首席文化官，公司表示，正在探索創造以方文山為中心的獨有的明星IP。

巨星傳奇於2017年成立，由4名創辦人楊峻榮、葉惠美、馬心婷、陳中經營，專注於新零售和IP創作及營運，期望通過我們專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動，在新零售運營為旗下分銷渠道、產品及消費者採購賦能。

往績期業績上，巨星傳奇去年全年收入達4.56億元人民幣（下同），按年大增3.7倍，盈利增2.3倍至7563萬元。不過，今年上半年巨星傳奇收入跌一半至1.66億元，盈利跌87%至829萬元。

公司指，2020年1月公司經投資寧波巨星行動超級夜，演唱會會場投放印刷廣告、產品展示及禮品贈送等營銷活動，以至《周遊記》內宣傳推廣產品，但同年下半年以來未有同類活動，令銷售收入下跌。

主力在內地銷售防彈咖啡 市佔率逾40%

以業務分類，主要產品「魔胴防彈咖啡」佔公司今年上半年收入72.4%，連同其他銷售產品的新零售業務佔比達83.7%，而IP創造及營運分部收入佔16.3%。

巨星傳奇稱，魔胴防彈咖啡屬低碳體重管理飲料，主要由凍乾咖啡、純椰子油、草食黃油及中鏈脂肪酸油製成，在內地市佔率約40.6%。公司也在開發、銷售護膚產品。

曾被凍結資金 後獲解凍

公司另一「IP創造及營運」業務，涉及向媒體內容如《周遊記》提供活動策劃及其他項目管理服務、擔任大型明星演唱會及其他活動的策劃服務供應商、設計及授權專有明星IP包括「周同學」等，期望利用專有明星IP，賦能新零售業務。

巨星傳奇曾經在去年及今年因為被指從事傳銷，銀行賬戶部分資金曾被昆山以外的若干地方政府機構臨時凍結，但公司表示，在短時間內已獲得無條件全額解凍。

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