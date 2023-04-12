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【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊　料5月掛牌

新股IPO 20:44 2023/04/12

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【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊　料5月掛牌

台灣知名歌手周杰倫概念股「巨星傳奇」周二（11日）第四度遞表來港上市。有消息人士指出，巨星傳奇已通過港交所聆訊，預計5月起招股及掛牌。

巨星傳奇專注在微信等社交電商渠道銷售健康管理產品及護膚產品，並與周杰倫的藝人經紀公司杰威爾音樂有為期10年的IP授權協議，獲得開展與周杰倫及其IP有關項目的優先權。據巨星傳奇收入資料，公司近3年最主要收入來自「魔胴防彈咖啡」，佔比均達6成以上。

巨星傳奇表示，集資額將作研發新產品、增加品牌曝光率及產品銷售、創建獨有的明星IP及相關IP內容、銷售及營銷等。

據港交所文件顯示，巨星傳奇於2021年9月底首度遞表，2022年3月及10月則第二及第三度遞表，即周二（11日）為第四度遞表。

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周杰倫母親葉惠美被視為控股股之一　周董未直接持股

周杰倫並沒有直接持有巨星傳奇股份，但周杰倫母親葉惠美被視為公司控股東一致行動人士，葉惠美與周杰倫藝人經紀公司董事楊峻榮各持50%的Legend Key，持有巨星傳奇上市前27.63%股權。被視為一致行動人士的控股股東集團合計持有64.5%股權。

與周杰倫合作多年的填詞人方文山，就出任巨星傳奇首席文化官，公司表示，正在探索創造以方文山為中心的獨有的明星IP。

巨星傳奇於2017年成立，由4名創辦人楊峻榮、葉惠美、馬心婷、陳中經營，專注於新零售和IP創作及營運，期望通過我們專有的明星IP及以IP為導向的媒體內容及活動，在新零售運營為旗下分銷渠道、產品及消費者採購賦能。

巨星傳奇2022年全年純利按年增38.4%至6038.9萬元（人民幣，下同）；收入按年減少5.8%至約3.4億元。

主力在內地銷售防彈咖啡　市佔率逾40%

以業務分類，主要產品「魔胴防彈咖啡」佔公司去年收入按年下降18.5個百分點至43.8%，連同其他銷售產品的新零售業務佔比69.8%，按年減少12.7個百分點；而IP創造及營運分部收入佔30.2%。

巨星傳奇稱，魔胴防彈咖啡屬低碳體重管理飲料，主要由凍乾咖啡、純椰子油、草食黃油及中鏈脂肪酸油製成，集團在內地防彈飲料的市佔率約25.6%。公司也在開發及銷售護膚產品。

曾被凍結資金　後獲解凍

公司另一「IP創造及營運」業務，涉及向媒體內容如《周遊記》提供活動策劃及其他項目管理服務、擔任大型明星演唱會及其他活動的策劃服務供應商、設計及授權專有明星IP包括「周同學」等，期望利用專有明星IP，賦能新零售業務。

巨星傳奇曾經在2020年及2021年因為被指從事傳銷，銀行賬戶部分資金曾被昆山以外的若干地方政府機構臨時凍結，但公司表示，在短時間內已獲得無條件全額解凍。

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