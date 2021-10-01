【fb新功能】Facebook Messenger、Instagram再合併　增跨平台群組聊天功能

▲ 近日Facebook再宣布，將會為Facebook Messenger和Instagram用戶新增多項新功能，包括跨平台群組聊天功能、群組輸入指示和投票功能。

自Facebook（fb）收購了WhatsApp及Instagram（IG）之後，三個平台已經變得愈來愈相似，也整合了不少相關功能。近日Facebook再宣布，將會為Facebook Messenger和Instagram用戶新增多項新功能，包括跨平台群組聊天功能、群組輸入指示和投票功能。

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事實上，去年Facebook就已增設Messenger和Instagram的跨平台傳送訊息功能，惟用戶只能向個人傳送訊息，而是次更新將會加入群組傳送訊息功能。

為了助用戶能同時看到對方在群組内輸入文字，用戶無論在Facebook或Instagram的群組輸入訊息時，對話欄中都會顯示「輸入中」的提示符號。另外，用戶也能在群組内使用「一起觀看」功能，觀看Instagram的Reel及IGTV影片。

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另值得一提的是，Facebook更在Messenger中推出新一項聊天室的「Cottagecore」主題，更為該主題提供相關的貼圖和AI效果。

責任編輯：何子澄