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倫敦警性侵殺害夜歸女子 法院判處終身監禁

環球社會熱點 13:04 2021/10/01

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倫敦一名33歲女子今年3月夜晚歸家途中，遭警員卡曾斯性侵犯兼殺害後棄屍叢林。英國法院周四（9月30日）判處卡曾斯終身監禁。警方形容卡曾斯的行為使人憤怒，並向遇害者家屬致歉。

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33歲女子弗雷澤（Sarah Everard）3月3日夜晚由朋友家中離開，獨自回家途中失蹤。警方於倫敦東南部約80公里以外的郊外叢林中發現弗雷澤的遺體，其後以涉嫌綁架及謀殺的罪名，拘捕48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens）。

卡曾斯早前已經認罪。法官富爾福德（Adrian Fulford）周四判卡曾斯終身監禁，批評他長期計劃對女性施以性暴力和禁錮。

卡曾斯在庭上一直低頭，在聽到判決後繼續保持低頭但渾身發抖。有份調查案件的警員則擁抱弗雷澤的家屬。

外媒報道，有目擊者見到弗雷澤被綁架前戴上手銬。而負責調查此案的警方表示，卡曾斯可能以防疫限制為由拘捕弗雷澤，作為犯案藉口

法官富爾福德更表示，他毫不懷疑卡曾斯利用警察職權，以完全虛假的藉口強迫受害者進入他的汽車，再對其施暴。

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受害者家屬發聲明表示，即使卡曾斯被判終身監禁也無法改變弗雷澤遇害的結果，但至少可讓他們稍感寬慰。家屬又批評卡曾斯濫用弗雷澤對警員的信任誘騙她，對此感到憤怒和厭惡。

負責調查本案的倫敦都會警察局表示，他們對卡曾斯犯下的罪行感到難受、憤怒和震驚，而局長迪克（Cressida Dick）已向受害者家屬道歉。

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責任編輯：鄭錦玲

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