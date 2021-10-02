【科創兵團】初創疫市轉危為機　配合自家技術拓新板塊

一眾初創企業家在「疫境」沒有停下腳步，繼續透過不同數碼科技，積極尋找創新機遇。積極培育初創人才及扶植初創的數碼港，已滙聚超過1,650間初創及科企。

有初創分享，早前已針對商用5G及藝術科技（Art Tech）發展新趨勢，配合自家技術如提升產品多樣性，並拓展新業務板塊，成功轉危為機。

企業近年加大採納數碼科技，數碼轉型速度赫然提升。數碼港初創十曜工房（SyZyGy）創辦人蘇冠嵐日前向本報表示，疫情下的創科需求不斷，更為初創在商業模式及數碼科技應用方面，帶來新突破。

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蘇冠嵐則分享指，該初創由2019年開始在深圳前海註冊，到去年初再開拓香港市場，專門提供配合5G技術的遊戲化綫下體驗方案。惟當時隨着中港兩地疫情變得嚴重，開始令團隊思索提升產品多樣性作出路，拓展業務板塊，例如為大型企業在疫情下提供訂製虛擬展覽、虛擬展廳等。她指：

疫情令團隊轉型迫在眉睫，須聚焦更多結合綫上綫下的創新交互體驗，以及原創IP內容開發，重新佈局。

締造新舞台體驗 5G實時直播

政府早前開始力谷Art Tech，她又指出，其方案亦可以針對業界需求訂製，締造新的舞台體驗。她解釋，方案可以就特定場景訂製5G實時串流直播服務，以及在混合模式活動中，提供AR（擴增實境）互動功能及Holoportation（全息影像移動裝置），配搭出不同類型的場景組合。企業另可按需求，加入VR（虛擬實境）或MR（混合實境）等技術。

隨着園區內的初創業務發展愈趨成熟，數碼港更不時會邀請初創舉辦分享活動，義務為學界及業界人士進行教育分享，例如該企近年就屢次獲邀分享5G在數碼娛樂等範疇的應用。她笑言，其中與業界的義務分享活動恍如「深度Matching（配對）」，意外地令該企找到同道中人，以及獲得新應用方案的靈感。更有望帶來電影公司、從事硬件設計的科企、舞台類大型商業或藝術項目製作公司等新合作夥伴。

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本地人才豐 惟欠科技應用訓練

她亦留意到，本港雖有不少文化創意人才，惟較少曾接受創新科技應用的訓練，導致多元創意人才不足以應對Art Tech發展趨勢。她指：

其實香港Art Tech不缺市場及投資，不過缺乏藝術科技人才規劃。所以業界及政府宜在5年內加快腳步，培育多元人才，把握優勢立下里程碑。

記者：張實燕

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