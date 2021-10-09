【Art Tech新力軍】港Art Tech起步　電影製作公司夥學界　提供虛擬製作實戰

藝術科技（Art Tech）近年成為國際市場的創作新趨勢，惟本港仍處於起步階段。

本地電影製作公司Free D Workshop視覺特效指導林駿宇、流程技術指導張錦榮，以及HKDI數碼媒體學系講師李智健均指出，學界夥拍業界為學生提供實戰機會，對於培育相關人才攸關重要。

林駿宇及張錦榮日前接受本報專訪提到，疫情新常態更加快推動本港虛擬製作（Virtual Production）發展，令業界趨向探索將科技如延展實境（Extended Reality，XR）、虛擬實境（Virtual Reality，VR）等在藝術創新上可應用的層面，包括在影視製作、舞台科藝、新媒體藝術界別的創新應用。

開發虛擬場景 備戰未來所需

早年有不少電影如《魔戒》、《阿凡達》等，以至是近年的Disney+原創劇等嘗試採用相關技術，加入虛擬製作流程。即是結合虛擬拍攝與實際拍攝的製片模式，由動態捕捉，到視效預覽影片、LED牆壁等，都可以視為其中一部分。他們分享，該製作公司過往除了為《拆彈專家》、《寒戰》、《葉問》進行後期製作，近年還有利用XR，為仍未上畫的港產片設計並製作虛擬實境，包括後巷街頭、酒吧、家中飯廳場景等。

近日港府表示要力谷Art Tech業界發展，林指出：「Art Tech正是業界所講的Virtual Production，不過以往可能多數應用於廣告製作方面，仍未完全發揮有關技術應用的潛力，所以對於香港而言是一大嶄新技術範疇。」而該公司早前亦有着手開發自家的虛擬場景，為未來進行Art Tech項目備戰。

張錦榮分享，團隊約在一年前留意到Art Tech市場趨勢並開始投入研發（R&D），包括在軟件程式內砌模型及優化3D場景等。對比傳統製作需要先由寫劇本及拍攝，才到後製階段，虛擬製作強調工作人員可於片場直接預覽合成畫面的效果，省卻後製工作。所以需要將原來的後製次序逆轉，變成了「前置工作」。

他指出，前置工作包括設計精緻的3D場景，要做到「退地退得靚」。以其開發的自家虛擬場景為例，平均開發一個場景需要花約2個半月統籌及完成。

雖然該公司近日已陸續接得不同Art Tech商業項目，不過他們均指出，目前培育該範疇人才的主要困難，在於市場未有足夠的配套及機會，讓就讀相關學科的學生在踏入職場之前，儲備充足的實戰經驗，應對市場的製作要求。

市場渴求人才 坊間免費軟件

他直言，現時坊間有不少容易接觸又免費的軟件如「Unreal Engine」，硬件方面僅須設置LED牆壁及追蹤系統。「然而本地市場目前未有很多支持，例如接job機會，以及難以有電影界或業界可以調動資金，提供大型場地等配合。」所以未能讓有關人才有更多發揮機會。

由於公司資源有限，除了提供在職訓練，夥拍學界培育人才也是十分重要，「要讓學校知道業界需求」。舉例指，他們早前夥拍了HKDI數碼媒體學系講師李智健，為其動畫及視覺特效高級文憑學生提供教學指導，協助完成虛擬偶像（Virtual Idol），讓學生掌握製作此類創新舞台表演模式的經驗。

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藉虛擬偶像儲經驗 向業界取經

虛擬偶像（Virtual Idol）成近年大熱，HKDI數碼媒體學系動畫及視覺特效高級文憑應屆畢業生吳可儀、梁詠稀、陸穎妍、黃霆鋒分享，在早前的HKDI年度設計展「Emerging Design Talents 2021」當中，亦有投入相關的虛擬製作，並且獲其中一位指導老師兼數碼媒體學系講師李智健協助配對，成功向業界製作公司取經。

李智健指出，雖然院校早已購入適用的硬件，並且授予相關的應用知識，配合學生實戰需求。惟製作虛擬偶像技術的難度相當高且複雜，在其舞台表演之中，還加入了舞蹈動作設計，所以需要夥拍業界，助學生更了解行內準則及要求。

結合4系統 高難度且複雜

4位應屆畢業生分享，該虛擬偶像「Yedda」，結合4套系統包括：身體動態捕捉系統Motion tracking Xsens、操控實時鏡頭追蹤系統Ncam、表情捕捉系統Faceware，以及手部動作系統Manus製作而成。

自去年9月起，該學系已構思虛擬偶像項目，到今年6月正式推出。在製作當中須讓虛擬偶像與真人舞者互相走位，經多次綵排及校準，確保直播表演萬無一失，並且能夠呈現如真人般活力充沛。

專才吃香 入職場累積經驗

HKDI數碼媒體學系動畫及視覺特效高級文憑應屆畢業生吳可儀、梁詠稀指出，早前在其虛擬偶像「Yedda」畢業項目中，分別擔任技術美術（technical artist）及技術總監（technical director）。雖然原本有意繼續升學進修，惟日前分別獲不同Art Tech公司聘請，所以決定先轉戰職場，累積更多經驗。

負責虛擬製作（Virtual Production）部分的導演黃霆鋒及副導演陸穎妍，則分別選擇繼續尋找電影業工作及繼續升學。

黃分享，由於希望將香港電影文化傳承，所以認為加入職場實戰更適合。

其數碼媒體學系講師李智健指出，在疫情期間，進行外景拍攝不容易，加上香港業界開始加大投入Art Tech發展，認為未來有關崗位愈來愈吃香。

而該院校亦設有互動職業配對平台，讓學生可透過自動配對工具，找到理想僱主，並提供雙邊選擇，同時讓「工搵人」，讓僱主接觸最近兩屆畢業生。

記者：張寶燕

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