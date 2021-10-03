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【科創兵團】社企突破傳統　SEN教材添AR+VR　支援學童教育界治療師

科技 15:30 2021/10/03

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本港針對特殊教育需要（Special Educational Needs，SEN）學童的資源有限，SEN學童及照顧者的辛酸史更不絕於耳。

科技社企「AESIR.hk」共同創辦人陳浩升，由此於2013年開始夥拍團隊，研究以AR和VR技術製作SEN教材，冀突破傳統教學上的限制。

近年創新科技大行其道，陳浩升認為，虛擬實境（Virtual Reality，VR）、擴增實境（Augmented Reality，AR）應用方案範圍更愈趨廣泛，惟針對SEN學童的應用卻很少見，故夥拍擁有遊戲開發背景及共同理念的團隊成員，

製作屬於香港的教材，為SEN（特殊教育需要）學童、家長、教育界及治療師等提供相應支援。

坊間教材參差 礙學習進度

在成立該企之前，他觀察到本地的SEN學校及家長等，主要依靠教師花很多時間和心神自製教材、採購坊間或者海外地區的親子教具，惟當中質素參差，欠缺統一標準及系統延展性（scalable），均阻礙學童學習進度。例如教師之間的教材及課程未能妥善地配合，難以銜接，

變相是各行其是，還導致評估標準不一致，未能有效跟進學童情況。

為了針對解決以上痛點，目前該企聚焦研發的VR及AR教材，包括教育圖書、手語雙語字卡、遊戲練習等應用程式，主要3方面革新。

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教學設計具系統 切合需求

他解釋，對比傳統玩字卡、看影片的訓練而言，

  • 1.在形式上，將訓練內容數碼遊戲化，期望以更有趣又具有挑戰性的方式，增加學習動力，讓兒童更容易集中精神在遊戲中
  • 2.通過數碼化訓練取得數據及分析，減少治療師及教師處理行政工作的時間
  • 3.針對本地各類特殊教育需要，配合臨床研究及理論，包括言語及遊戲治療師，前綫社工、特殊教育教師等在內的專業團隊製作並測試，達到更具系統及切合需求的教學設計（instructional design）

例如專門為患有讀寫障礙學童學習中文而設體感書寫訓練遊戲，就以廣東話為基礎，在遊戲中利用魔法棒（無綫滑鼠）寫出正確字詞以打敗怪獸。由此讓學童運用肌肉記憶反覆練習書寫，學習中文字詞的筆畫、部首和結構，並可從遊戲紀錄數據跟進學習成果。

他透露，在成立該企首一年半內，資金來源主要是創辦人私人資金及基金資助，約投入200萬元研發有關的應用方案。至今更已推出超過30款遊戲，涵蓋範圍除了SEN教育之外，還有復康體感遊戲、ADHD訓練、社交場景訓練，以及針對樂齡科技等。

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推逾30款遊戲 可長遠發展

作為社企不應只依靠基金資助，還須探索將技術發揮到最大影響，獲得更多盈利。實踐理念同時要維持長遠發展。

為了拓闊收入來源，發展可持續的商業模式，一洗外界認為「做社企就一定蝕錢」的刻板印象。

他表示，早年已開始接洽Marketing工作，協助不同機構和學校籌備活動和設計教材，協助廣告公司開發手遊等，成功令該企可以繼續投入研發並改進其SEN教育方案。

欠實證屢碰壁 「敲對門」拓業務

作為市場上的新力軍，陳浩升坦言：「本地學術界別重視結果數據，起初我們亦曾經因為知名度不足、缺乏市場應用例子及Evidence-based（實證）而屢屢碰壁」，即使向相關專家提供免費試用也遭拒絕。另有部分則表示，擔心因學習使用此類新數碼科技教材，增加其工作量。

數碼港培育 擴網絡促進交流

幸好其後透過積極拓展網絡，「敲對門」得以開展業務，由夥拍本地大學、NGO入手，向更多業界人士取得反饋並增加應用層面。

除了透過社創基金，他指該社企隨後在2019年加入數碼港培育計劃後，更獲推介認識數碼港企業網絡，有助拓展本地及海外脈絡，增加商業配對機會。透過參與不同科技業界組織的Community活動，促進與業界之間的交流。

他指出，近兩年本港對於SEN的資金及支援均有改善，看好業務前景。雖然該企由原本想推訂閱制，長遠為教育界提供解決方案，持續更新遊戲系統。但由於校方資金有限，獲得的政府資助也是one-off（一次性），未必每年都會獲批，所以該企也須調整策略及降低價格來配合。

例如針對讀寫障礙研發的體感遊戲定價約3萬至4萬元，方便校方在毋須招標下可購入解決方案。隨後再按需求添加其他新功能或更新，分析報告則會透過其雲端系統即時取得數據，創建Excel文件，方便校方評估學生各方面技能的發展情況。

記者：張寶燕

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