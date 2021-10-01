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【失業率】失業率高企　新澤西政府出500美元獎金鼓勵人返工

商業 12:54 2021/10/01

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美國的新澤西州8月失業率仍高達7.2%，當地政府為解決企業勞工短缺開出每人500美元（約3800港元）的復工獎金。 （法新社圖片）

疫情緩和理應使失業率下降，但美國的新澤西州8月份失業率仍高達7.2%，當地政府為解決企業勞工短缺，因此出招為重新進入勞動市場的失業工人提供就業培訓，更開出每人500美元（約3800港元）的復工獎金，吸引人們就業。 

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這項獎金將在員工復工後領到第一筆薪水時發放，除了員工獎勵，新澤西政府亦有為僱主提供資助。如果企業能夠僱用和培訓工人，則可以獲得最多1萬美元（約7.7萬港元）的薪金補助，來招聘並訓練新員工。但前提必須是小型企業、員工數目100人以下，而提供的時薪至少為15美元（約116港元）的公司。

新澤西州州長Phil Murphy表示，疫情期間許多小型企業面臨相當大的困境，政府會盡力協助企業招聘員工，同時補助重新進入勞動市場的員工，讓他們在新工作創造成就，此計畫也是刺激經濟的另一項措施。

這個計畫名為「回報與收入計畫」（Return and Earn Program），經費來自聯邦「美國救援計畫」（American Rescue Plan）和新澤西州的「勞動力創新與機會法案」（Workforce Innovation and Opportunity Act），經費總額高達1000萬美元（約7700萬港元）。

新澤西州勞工廳長Robert Asaro-Angelo稱，已有不少僱主開始申請加入該計畫。Phil Murphy表示，如果申請人數及企業踴躍，會考慮加碼資助金額。

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責任編輯：李智美

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