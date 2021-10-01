  • 31°C
香港時間 : 20211001日 (五) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場

科技 13:00 2021/10/01

分享：

彭博指出，Switch Pro之所以沒有推出，主因是全球芯片短缺，導致任天堂被迫延後推出計劃，只推出OLED版的Switch。（Nintendo）

任天堂在7月初發表Nintendo Switch（OLED版），增加屏幕的呎吋及畫面鮮明度。但據《彭博》報道，任天堂確實有一款還未推出，且被外界一般稱為「Switch Pro」的高階遊戲機。報道又指，11間開發商亦收到資料及相關的軟件工具，正為其創作4K解析度的遊戲。

【遊戲熱話】任天堂宣布全新服務計劃 推經典Nintendo 64遊戲及手掣

雖然在硬件規格上沒有更進一步的消息，但支援4K解析度輸出預計會是Switch Pro的最大亮點。同時新產品會採用Nvidia的新款特規芯片，但Joy-Con控制器在內的其他細節，則預計不會有太大改動。

彭博也指出，Switch Pro之所以沒有推出，主因是全球芯片短缺，導致任天堂被迫延後推出計劃，只推出OLED版的Switch。至於Switch Pro的上市時間，報道引述的消息來源則稱不會於早於2022年底，意味著玩家至少還需等待多一年。但有趣的是，任天堂則一如既往否認消息，直接在官方Twitter稱彭博報道的內容「不是真的」。

據目前任天堂確定的公開消息，只有OLED版的Switch，而且香港將會在10月8日（下周五）正式發售。

【遊戲熱話】PS4玩家投訴系統更新後突然變磚 官方尚未提供解決方法

【訴訟未完】蘋果禁Fortnite於App Store上架 EPIC Games CEO料訴訟將至少持續5年

記者：廖淑瑩

相關文章

【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
2021/09/30
【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
2021/09/30
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」

你可能感興趣

【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
13:00 2021/09/30
【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
19:25 2021/09/30
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
創新科技及應用 硬件 遊戲設置 晶片 Switch 4K 任天堂 NVIDIA

下一篇文章

【Apple】蘋果AirTag傳有資安漏洞　恐洩好心人iCloud帳戶資訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手
【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手
【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯
【黑客入侵】GriftHorse惡意軟件滲透Google Play商店　逾千萬部Android設備受感染（附Apps名單）
【黑客入侵】GriftHorse惡意軟件滲透Google Play商店　逾千萬部Android設備受感染（附Apps名單）
【iPhone 13】美國醫生用iPhone 13 Pro微距拍攝　檢查病患眼睛
【iPhone 13】美國醫生用iPhone 13 Pro微距拍攝　檢查病患眼睛
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
【機械人】亞馬遜家用機械人無法應付樓梯　被炮轟「猶如災難」
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找
【Google手機】Google Pixel 6系列售價曝光　最平6千元有找