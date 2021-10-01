【機迷熱話】任天堂再有新機推出？　彭博：4K「Switch Pro」將會登場

▲ 彭博指出，Switch Pro之所以沒有推出，主因是全球芯片短缺，導致任天堂被迫延後推出計劃，只推出OLED版的Switch。（Nintendo）

任天堂在7月初發表Nintendo Switch（OLED版），增加屏幕的呎吋及畫面鮮明度。但據《彭博》報道，任天堂確實有一款還未推出，且被外界一般稱為「Switch Pro」的高階遊戲機。報道又指，11間開發商亦收到資料及相關的軟件工具，正為其創作4K解析度的遊戲。

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雖然在硬件規格上沒有更進一步的消息，但支援4K解析度輸出預計會是Switch Pro的最大亮點。同時新產品會採用Nvidia的新款特規芯片，但Joy-Con控制器在內的其他細節，則預計不會有太大改動。

彭博也指出，Switch Pro之所以沒有推出，主因是全球芯片短缺，導致任天堂被迫延後推出計劃，只推出OLED版的Switch。至於Switch Pro的上市時間，報道引述的消息來源則稱不會於早於2022年底，意味著玩家至少還需等待多一年。但有趣的是，任天堂則一如既往否認消息，直接在官方Twitter稱彭博報道的內容「不是真的」。

據目前任天堂確定的公開消息，只有OLED版的Switch，而且香港將會在10月8日（下周五）正式發售。

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記者：廖淑瑩