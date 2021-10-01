【Windows11】微軟Windows 11下周二登場　調查揭逾60%電腦用戶並不知情

▲ 微軟（Microsoft）將於下周二（5日）正式推出新一代Windows 11系統，帶來全新頁面設計以及多項新功能。

微軟（Microsoft）將於下周二（5日）正式推出新一代Windows 11系統，帶來全新頁面設計以及多項新功能。不過近日有外國網站就進行調查，發現普遍用戶對Windows 11系統的興趣不大，更有62%受訪者表示不知道Windows 11的存在。

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外國網站​​Savings.com早前進行一項調查，訪問1,042名美國Windows用戶，了解他們對升級至最新Windows 11的意願。調查顯示，受訪者普遍升級Windows 11意願不算高，僅有41%受訪者會升級到Windows 11。另有45%受訪者表示，就算Windows 11可免費下載安裝，還在考慮會否升級。更有多達3分之2受訪者表示，不確定電腦是否符合Windows 11最低系統需求，尤其處理器是否相容新系統。

除此之外，調查更發現只有38%受訪者表示，知道Windows 11電腦作業系統將有重大變化，另外的62%受訪者更表示，不知道有Windows 11的存在。

外媒Digitaltrends也提到，這份調查顯示Windows 11的用戶認知度，似乎仍未充足，認為微軟必須多為新系統作出宣傳及介紹。

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責任編輯：曾曉汶