【Apple】蘋果AirTag傳有資安漏洞　恐洩好心人iCloud帳戶資訊

▲ 《Curbs on Security》的報告發現，在遺失的AirTag上輸入iCloud帳戶，整個過程沒有任何安全加密及檢查，這將導致不法分子可以刻意在AirTag的「遺失模式」中安插一個URL網址，並連接到假的iCloud頁面。如果拾獲AirTag的人沒有警覺，隨時會在假冒iCloud頁面中洩漏其帳號和密碼。

蘋果（Apple）藍芽追蹤器AirTag登場後，一直被質疑安全性的問題。近日再有外媒指出，AirTag疑存有安全漏洞，令拾獲AirTag的用戶造成iCloud帳戶資訊外洩。

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據外國科技網站《SlashGear》引述安全研究團隊Curbs on Security的研究人員Bobby Rauch在其最新的安全報道指出，AirTag的「遺失模式」存有安全漏洞。該模式能讓遺失者透過遙距的方式，在AirTag上設置消息以及聯絡電話，以便在好心人士拾獲AirTag時，可以輸入iCloud帳戶時獲得聯絡方式。

惟報告發現，在遺失的AirTag上輸入iCloud帳戶，整個過程沒有任何安全加密及檢查，這將導致不法分子可以刻意在AirTag的「遺失模式」中安插一個URL網址，並連接到假的iCloud頁面。如果拾獲AirTag的人沒有警覺，隨時會在假冒iCloud頁面中洩漏其帳號和密碼。

報道指出，蘋果已就問題聯絡Bobby Rauch，並表示將盡快修復問題，同時也希望Bobby Rauch不要將這個漏洞公開，但有鑒於蘋果官方至今未有針對AirTag的漏洞有進一步的表示，所以Bobby Rauch才在Curbs on Security報告中提交了這一漏洞。

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記者：廖淑瑩