【移民新西蘭】派16.5萬簽證 吸引技術移民

新西蘭一直是港人移民升學的熱門地方，當地政府近日亦增發移民簽證。新西蘭政府將提供一次性居民簽證，主力吸引當地缺乏的技術勞動力，預計申請可在1年內獲批。

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新西蘭移民部長法福伊（Kris Faafoi）周四（9月30日）表示，理解新冠肺炎疫情嚴重影響當地移居群體，因此向他們提供一次性居民簽證，讓包括數千名早已移民申請被延期的具備醫療技術人員，有一個更快捷渠道移居新西蘭。

新簽證計劃預計會向最多16.5萬名移民發放簽證，對象主要是當地急需的技術勞工，以及其直屬家人。法福伊表示，12月起開放申請，預計多數申請會在1年內獲批。

當地政府機構Immigration New Zealand估計，今次簽證計劃會包含5,000名護理及老年照料人員﹑約9,000初步工業工人﹑逾800名教師﹑約1.5萬建築工人及1.2萬製造業工人。

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責任編輯：吳漢培