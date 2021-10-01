北韓試射新研發防空導彈 一個月內4度

北韓近日動作頻頻，9月內4度試射導彈。北韓官媒周五（10月1日）報道指，北韓於周四（9月30日）成功試射新研發的防空導彈，亦是平壤政府上月28日試射新型高超音速導彈後，相隔兩日再次試射導彈。

北韓認試射新高超音速導彈 形容具重大戰略意義 【下一頁】

朝中社10月1日報道，北韓於9月30日成功試射新研發的防空導彈，此次試射目的在於驗證防空導彈的綜合戰鬥性能、發射架、戰鬥綜合指揮車的實用性，以及其他重要新技術。朝中社強調，是次試射對防空導彈系統研發具有重大實用性意義。

今次亦是北韓自上月28日試射新型高超音速導彈後，相隔兩日再次試射導彈。單是9月，北韓已先後4次試射導彈。據悉，北韓領袖金正恩未到場視察試射。

北韓確認測試新鐵路導彈系統 旨在打撃威脅力量 【下一頁】

分析認為，北韓所謂的防空導彈是指地對空導彈，所研發新技術包括在導彈頭及中間部分安裝可變機翼，以增加穩定性和機動性的技術，而且新導彈具提高固體燃料推力的部件。南韓國防安全論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑認為，今次試射的是去年10月和今年1月閱兵式上公開的導彈。

責任編輯：郭麗明