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【消費券優惠】電子消費券今發放　一田推多項優惠吸客　冀百貨錄雙位數升幅

商業 11:37 2021/10/01

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一田推出了消費券增值的優惠。（資料圖片）

第二輪電子消費券今日發放，商戶已相繼推出消費券優惠，吸引民眾消費。一田也推出了消費券增值的優惠，包括：1）即日累積消費滿2,000元，即可換領1,000元優惠券；2）即日單一發票購買一田現金禮券每滿1,000元，即可換領120元超市現金優惠券。

該企同時設有「低至4折買齊生活家品」的優惠，惟不能與上述的優惠1及2同時使用。其行政總裁黃思麗表示，第一期消費券在首兩星期銷情理想，大家都較以往願意花費購物，百貨錄雙位數升幅。

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黃思麗也發現，顧客對購買現金券優惠殷切。因此10月份第二輪消費券派發，一田加碼推出上述多項優惠。同期更有銀聯卡消費1000元送100元現金券優惠。她期望10月消費券再次帶動銷情，百貨再錄雙位升幅。

【消費優惠】第二輪電子消費券即將到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

另外，一田同期舉行一田秋日BB展，配合銀聯卡設有消費優惠。活動截至10月7日，並有售指定近千款BB用品，涵蓋衣、食、住、行。

責任編輯：馬意文

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