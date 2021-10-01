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【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場

科技 11:30 2021/10/01

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有外媒發現，三星正逐步地在官網上消除有關於Galaxy S21 FE的各種資訊。

三星（Samsung）早前就被韓媒踢爆，正計畫取消發布Galaxy S21 FE手機。昨（30日）再有外媒發現，三星正逐步地在官網上消除有關於Galaxy S21 FE的各種資訊，相信三星是在暗示官方確定Galaxy S21 FE或無緣登場。

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外媒SamMobile近日發現，三星近日正不斷下架原在官網上與Galaxy S21 FE相關的各種資訊，如Galaxy S21 FE的產品支援頁面，已逐步從不同國家、地區的三星官網上消失。另外，之前曾在三星各地區官網搜尋選項中出現的Galaxy S21 FE字樣，或是先前曾經曝光的產品說明書，目前都已經全數被下架。

事實上，日前就有南韓媒體引述三星員工內部消息指，該企已取消原定在10月舉行的Galaxy S21 FE發佈會，目前正在重新考慮是否推出該款手機。主要是因早前三星新推出的Galaxy Z Fold3、Z Flip3兩款摺機，獲得不俗的市場表現，因此該公計畫劃取消發布Galaxy S21 FE，並為兩款摺疊手機預留更多芯片。

【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布

責任編輯：曾曉汶

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