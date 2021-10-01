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【電動車】一文看清三大中資電動車股9月銷量　小鵬汽車、蔚來齊交付逾1萬輛創紀錄

股市 16:37 2021/10/01

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【電動車】一文看清三大中資電動車股9月銷量　小鵬汽車、蔚來齊交付逾1萬輛創紀錄

三大中國電動車新興企業齊公布9月銷量。小鵬汽車 （09868） 今早公布，9月總交付10,412輛智能電動車，相當於按年增1.99倍、按月增44%。蔚來其後（美：NIO）公布，9月交付量達10,628輛，按年增1.26倍。小鵬汽車、蔚來交付量創新高，齊齊達成內地新能源汽車新勢力首次單月交付量過萬。

另一在美國、香港上市的理想汽車 （02015） 公布，9月交付7094輛「理想ONE」，按年增1.02倍。理想汽車早前已預告，汽車生產受芯片供應影響，並在9月交付量反映。

汽車股 9月交付量（按年變幅） 1月至9月交付量（按年變幅）
小鵬汽車 （09868） 10,412（+1.99倍） 56,404（+3.01倍）
蔚來（美：NIO） 10,628（＋1.26倍） 66,395（＋1.52倍）
理想汽車 （02015） 7,094（+1.02倍） 55,270（＋2.04倍）

小鵬新車款訂單首日逾6000　蔚來香港上市變數增

小鵬汽車 （09868） 表示，單計第三季公司交付25,666輛車，按季增長48%，也接近2020年全年交付表現。上月交付的新車中，電動轎跑車型P7佔7512輛，而公司9月15日發布第三款車型小鵬P5，於開售24小時內訂單逾6000輛，當中配置智能駕駛系統XPILOT 3.0/3.5的訂單逾90%、配置激光雷達的訂單佔54%。

蔚來暫時為唯一未回流香港上市的內地造車新勢力股，消息人士指，蔚來對香港上市未有定案，甚至放棄短期香港上市計劃，而公司上月宣布增發美國存託證券（ADS），可以集資最多20億美元，令公司有額外融資渠道。

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編輯：麥德銘

港股 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 蔚來（美：NIO） 電動車

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