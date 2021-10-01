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【新加坡疫情】新確診近2500宗 連續3日破2000

環球社會熱點 11:17 2021/10/01

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新加坡的新冠肺炎疫情持續惡化，單日新增2,478宗確診個案，確診已連續第3日突破2,000宗。新加坡同日再有2名新冠患者死亡，兩人均為長者及沒有接種新冠疫苗。

【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周四（9月30日）宣布，新增2,474宗本土個案，包括2,022宗社區感染個案及452宗外勞宿舍個案。上述本土個案中，有535名患者的年齡超過60歲。

其餘4宗屬於境外輸入個案，有3人於抵達新加坡時確診，另外1人是在居家隔離期間確診。

新加坡周四有兩名新冠患者死亡，分別為1名79歲女子及1名87歲女子。MOH指兩人無接種疫苗，也有多種慢性疾病，但沒有詳細説明她們患上的疾病。

【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加 【下一頁】

新加坡9月共有40名新冠患者死亡，創單日死亡數字新高。該國自疫情爆發以來，共有95名新冠患者死亡。

MOH稱正密切監察15個活躍感染群組，有7個屬新增感染群組，包括6個外勞宿舍群組及1個位於馬西嶺（Marsiling）的護老院。6個外勞宿舍共新增475宗個案，護老院新增29宗個案。

MOH指有1,360名確診患者需入院接受治療，大部分情況良好。有204人需使用氧氣瓶，34人情況危殆。

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責任編輯：鄭錦玲

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