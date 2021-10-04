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【私有化】卜蜂國際復牌股價升14%　獲泰國大股東提私有化溢價兩成、另發盈警　

股市 09:48 2021/10/04

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卜蜂國際 （00043） 大股東有意將公司私有化，另外卜鋒國際發盈警料今年首8個月盈利同比減少75%。卜蜂國際宣布，大股東泰國上市的卜鋒食品，以協議安排方式提出私有化，每股要約價為1.15元，每股作價較停牌前收市價0.96元，溢價19.79%，公司今日（4日）復牌，現升13.5%，最新報1.09元。

計劃股份涉及逾60.69億股，最高現金代價達69.91億元。卜蜂國際指出，大股東不會再提高私有化每股作價，並且有意撤銷卜鋒國際的上市地位。 關私有化建議，將需要在法院會議上，獲得最少75%股東贊成，並且少於10%反對票，始能通過。完成私有化後，伊藤忠商事繼續在卜鋒國際持股25%，泰國卜鋒食品則持股75%。

該集團解釋，是次提出私有化計劃，原因是股份之交易流動性低，今次私有化計劃為計劃股東提供即時變現其投資之機會，以換取現金及重新調配至其他投資機會。另外，私有化計劃亦將減少與維持公司之上市地位及遵守監管規定相關之行政成本及管理資源，提供更大靈活性。

另外，卜鋒國際發盈警指，受內地家禽和豬價，以及越南生豬價下跌，加上生物資產公允值錄得顯著負變動淨額等因素拖累，今年首9個月的股東應佔綜合溢利，將顯著低於去年同期的4.96億美元。今年首8個月料錄得未經審核股東應佔綜合溢利只1.12億美元，按年大減75%。集團上半年溢利約1.62億美元，間接反映7至8月兩個月錄得虧損。

相關文章：【吉野家母企】合興集團復牌升六成　獲洪克協家族以溢價74%建議私有化代價2.3億元　「以私人形式運作更靈活」

【私有化】越秀集團完成私有化　創興銀行正式退市、結束27年上市地位

【私有化】歡聚李學凌與小米雷軍傳組財團私有化 歡聚集團：無收到任何私有化邀約（第二版）　
 

港股 泰國 停牌 卜蜂國際（00043） 私有化
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