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美國國會通過臨時撥款 避免聯邦政府停擺

環球政治 10:55 2021/10/01

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美國聯邦政府的營運資金即將耗盡，需要國會投票支持撥款才能繼續運作。國會最終在周四通過臨時撥款，並提交予總統拜登簽署，讓聯邦政府可以繼續運作至12月，避免陷入停擺。拜登指出，臨時撥款讓美國可以處理更多重要事務。

美國眾議院通過暫緩債務上限 惟參議院仍卡關 【下一頁】

美國國會在當地時間周四（9月30日）先後通過臨時撥款議案，支持向聯邦政府提供資金，運作至12月3日，當中包括286億美元（約2,227億港元）天災援助及63億美元（約490億港元）阿富汗難民支援。

總統拜登（Joe Biden）同日簽署議案，讓聯邦政府暫時解決財政問題。拜登表示，臨時撥款能夠滿足美國政府解決現時迫切及重要的問題，如幫助受颶風艾達（Hurricane Ida）吹襲及其他天災影響的各個州分，同時幫助早前撤離抵美的阿富汗盟友。

美國民主黨內起紛爭 基建方案難闖過眾議院 【下一頁】

拜登更表示，臨時撥款有助美國持續對抗新冠肺炎疫情，並繼續打擊當地的鴉片類藥物問題。同時拜登表明，臨時撥款通過證明兩黨是有可能合作，亦讓兩黨有時間協商，通過議案支持聯邦政府長期運作，並且造福美國人民。

美國聯邦政府的營運資金原定於當地時間周四晚上用完，拜登在當日晚上7時30分簽署議案，及時使政府不致停擺。上周，參議院已通過臨時撥款議案，但由於當中涉及暫緩聯邦政府借貸上限，最終未能闖過民主黨僅有微弱優勢的眾議院。

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責任編輯：吳漢培

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