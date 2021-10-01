佩洛西表示眾議院將就基建法案進行投票

▲ 美國眾議院議長佩洛西周四表示，她仍將安排對兩黨共同支持的基建法案進行投票，盡管進步派反對。（法新社圖片）

美國眾議院議長佩洛西周四表示，她仍將安排對兩黨共同支持的基建法案進行投票，盡管此前進步派民主黨人威脅在參議院沒有通過更廣泛稅收和支出法案下，將阻止基建法案在眾議院通過。

美國白宮表示，副總統哈里斯將於周四前往國會山進行投票，打破目前的僵局；拜登已經在就經濟議程進行通話，將竭盡所能通過其經濟議程

佩洛西在與她的領導團隊開會後舉行新聞發布會，她說今天到目前為止還不錯，「我們有望贏得此次投票。我甚至不想考慮其它選項。」

與之形成鮮明對比的，是眾議院多數黨領袖Steny Hoyer，當被問及他是否有信心基建法案將獲得通過時，他回答「沒有」。

佩洛西與民主黨內的溫和派和進步派，舉行了一系列會議，試圖在兩派之間找到一些共識，以免拜登的議程陷入停滯。但進步派表示，他們不為所動。

「我們的立場沒有改變。」眾議員Pramila Jayapal離開佩洛西辦公室後表示，「在協調法案獲得通過之前，我們將無法投票支持基礎設施法案。」

Jayapal稱佩洛西是「計算票數的大師」，但表示不會有足夠的支持讓法案獲得通過。

佩洛西表示，盡管與參議院在更大規模支出法案的規模和範圍方面，進行的磋商面臨一些障礙，但這個包含拜登大部分經濟議程的法案最終會得到通過。

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編輯：李勝君



