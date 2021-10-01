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【儲局官員】里士滿儲行行長巴爾金 此前擔任麥肯錫高管時工作遭團體抨擊

股市 01:29 2021/10/01

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里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）先前曾供職於麥肯錫（McKinsey & Co.），並曾擔任多個高級職位。

美國聯儲局恐將有第三人陷入醜聞，公共諮詢團體「經濟政策與研究中心」（CEPR）在一份名為「美國地方聯儲的其他倫理問題」的報告中，瞄準里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）。巴爾金先前曾供職於麥肯錫（McKinsey & Co.），並曾擔任多個高級職位，其中六年為首席財務官（CFO）、另外有三年則是首席風險官（CRO）。

CEPR報告強調麥肯錫對於普渡製藥（Purdue Pharma LP）的推薦，以期幫助該公司將止痛藥奧斯康定（OxyContin）的銷量最大化，然而，阿片類藥品引發成千上萬的美國人死亡，使得奧斯康定被推至風口浪尖。

麥肯錫事後面臨美國50個州的全面訴訟，進而遭遇嚴重的財務與商譽損失；直至2021年稍早，麥肯錫才遲遲同意支付超過6億美元（約46.8億港元）的和解費。

CEPR負責行政部門官員任命審查（RDP）的主管Jeff Hauser指出，麥肯錫乃（摧毀（至少）數百萬美國人生活的）奧斯康定商業戰略的神經中樞，曾經擔任麥肯錫CFO的巴爾金（當時）的判斷也就極其受人懷疑。

目前，尚無證據表明巴爾金直接參與了普渡製藥的藥品營銷戰略醞釀工作，但其本人已經拒絶回答「關於自己作為高管如何監督麥肯錫與普渡製藥合作」的任何細節性問題。

9月份稍早，由於披露個人財務信息時爆出引發利益衝突問題的股票交易，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）和達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）已經先後宣布將提前退休。

CEPR報告可能會給聯儲局施加壓力，要求局方徹底改革一些做法，包括僱用制定國家貨幣政策的官員的方式，以及他們在任期間受到的審查。

【聯儲局】一日內2名儲局官員宣布離職　此前披露去年頻炒股惹抨擊

編輯：李勝君


 

美股 退休 貨幣政策 波士頓 美國聯儲局

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