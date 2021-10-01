【方圓公關人生@iM網欄】品牌、IP、周邊產品的誕生    捉緊爆紅瞬間之商機 

韓國遊戲劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）瘋摩全球（以下內容含劇透，審入），故事講述有組織邀請在現實生活中負擔著巨額債務或走投無路的人進行遊戲比賽，遊戲內容是韓國孩童小遊戲，最終勝利者可獨得456億韓幣（約3億港幣）高額獎金，但負方卻是以生命作交換注碼。為了生存及獎金，一眾參加者逐漸露出人性醜惡、不擇手段，同時也有善良本性的平衡。

劇集一炮而紅，成為全球社交平台的熱門討論話題，市場開始利用劇中遊戲及角色作溝通或宣傳，與此同時，有手機遊戲商隨即推出還原劇中遊戲的手機遊戲，配音及玩法也是與電視劇一致，給一眾劇迷「親身」感受，當中小遊戲包括一二三木頭人、椪糖、拔河、彈珠比賽、玻璃橋、魷魚遊戲等。

遊戲迅速登上下載排行榜前列，一般而言，遊戲要短時間衝上排行榜都需要依靠廣告推廣、知名代言人等，《魷魚遊戲》極速攻佔排行榜，劇集全球收視報捷是功不可沒，連帶韓國相關的媒體公司股價亦帶動狂飆，甚至劇集主角李政宰的經理人公司股價亦曾大升超過7成，市值於10天內狂增860億韓元。

傳統廣告推廣需要花費大量成本在不同媒體上推廣，知名品牌甚至要利用巨額邀請知名巨星任代言人，可是宣傳效果亦不一定有效。反之，只要話題夠爆夠大，抓住熱門話題及熱潮，順勢作宣傳推廣，宣傳效果更有保證，因為市場永遠奉行羊群心理。《魷魚遊戲》熱潮能否延續，甚至會否發展成獨立的品牌以至IP周邊產品，令人期待。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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