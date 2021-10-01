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【中國限電】 中國據報下令能源企業不惜一切保供應、可滿負荷產煤　歐洲天然氣價格創新高（第二版）

股市 15:57 2021/10/01

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【中國限電】韓正據報下令能源國企　不惜一切保能源供應

中國多省於9月底大規模「限電停產」，引發外界憂慮限電措施將衝擊中國經濟增長、基本民生。彭博社引述知情人士透露，副總理韓正下令國內最大幾家國有能源公司不惜一切代價，確保今年冬季能源供應，包括煤企可以在今年餘下時間滿負荷產煤。內地動力煤價在國慶假期前創新高，一度逾1400元人民幣。

該消息人士稱，上述命令直接來自主管能源和工業生產的副總理韓正，據悉是在本周較早時候和北京的國有資產管理機構和經濟規劃部門官員召開緊急會議時傳達的。消息人士稱，政府不會容忍出現大停電。

歐洲天然氣期貨由年初不足20歐元，升至最新接近100歐元水平。

能源緊張不單在中國引起經濟民生難題，歐洲、英國近期都面對天然氣庫存走低。據洲際交易所資料，荷蘭天然氣期貨一度飆升至每兆瓦時100歐元才回落，創歷來新高。

圖看大摩分析十大最受限電措施衝擊的股份，分析可見【大行報告】

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嚴重的能源短缺危機已籠罩中國，多個地區不得不削減工業部門用電，部分住宅區甚至面臨突然停電。

據官媒報道，總理李克強周四在接見外國使節時表示，中國將穩定市場合理預期，維護產業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生。

相關文章：

【中國限電】內陸廠房每周停工4天　限電令或再收緊　廠商會料1至2成訂單受影響

【中國限電】官媒：冬季料出現更大範圍的結構性缺電現象　推動清潔能源盡快投產運行

編輯：李勝君

港股 電力 韓正 北京 李克強 中國

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