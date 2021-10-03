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【山地悠遊人生@iM網欄】與地獄-有比較才會產生忌妒和痛苦(3)

名人薈萃 08:01 2021/10/03

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渡假村有船直達宿務和薄荷島

 

疫情持續，最擔心廉航倒閉，以後沒有廉價機票。菲律賓有七千多個小島，消費低，疫情前一張到薄荷的來回機票島只需800港元。距薄荷島西海岸約 1 公里，有一個心形小島叫卡比勞島（Cabilao Island ），面積只有21平方公里，整個島嶼為紅樹林沼澤森林和海洋保護區。島上沒有超市，只有小型商店，生活節奏慢，沒有噪音，沒有汽車，當地交通工具是摩托車和幾輛三輪車。

 

裸鰓類動物

粉紅色的侏儒海馬

瀨尿蝦獵食

蜘蛛蟹

藍色透明的小蝦，小丑魚

 

 

整個卡比勞島被美麗的珊瑚礁壁包圍，這些陡峭的礁壁深入水中達40-50米， 是潛水最佳地點！因為小島位處薄荷島和宿霧的內灣，水流平穩，珊瑚生長在水下峭壁，溫暖的水溫，良好的水下能見度和超乎想像的豐富生態，能看到一群群的梭魚、沙丁魚、金槍魚、燧發魚和傑克魚，還有魔鬼魚、海龜、龍魚、螃蟹、少女魚和鸚鵡魚，偶爾還有鎚頭鯊和白鰭鯊。最特別的是粉紅色的侏儒海馬、裸鰓類動物。 由於 Cabilaos 珊瑚礁為受保護的海洋公園，因此迄今為止珊瑚礁未受污染，還處於最佳狀態。即使沒有潛水執照，也可以浮潛， 沙灘前面的一片海草區，有多種魚類棲，再往深水區就是美妙的珊瑚花園、牆壁，水下世界真是棒極了！

 

第一次夜潛

 

 

相比薄荷島和宿霧的烏煙瘴氣 ，Cabileo 島是一顆鑽石，安全、寧靜、乾淨，未受現代影響，只有少數遊客，大部分遊客都是外籍人士，通常都是來潛水的，大多聚集在沙灘旁的幾家度假村，大多數潛水度假村都是瑞士或德國人所擁有。外國人在菲律賓不能買地，可以跟當地居民租用土地使用權，或是娶個菲律賓老婆，用老婆的名字買地、買房。

 

單人小屋$25美元一晚，方很簡單，乾淨舒適

可愛的樹屋

日落美景

 

 

第一次去卡比勞是為了考得PADI潛水證。第二次去夜間潛水，住在Polaris Beach and Dive Resort，地方很簡單，乾淨舒適，單人小屋$25美元一晚，還有非常可愛的樹屋，只有基本設施，除了度假村的餐廳之外沒有互聯網，而且經常中斷。淋浴時沒有熱水，沒有空調，有風扇，還有蚊帳。花園中間有個游泳池，還有個船形的酒吧，可以一邊品着雞尾酒，一邊欣賞着壯觀的日出日落，是潛水後放鬆身心的絕佳方法。 敬業的女主人的熱情好客，是菲律賓人，丈夫是德國人，他們有兩個可愛的女兒。

日落美景

花園中間有個船形的酒吧，可以一邊品着雞尾酒，一邊欣賞着壯觀的日出日落，是潛水後放鬆身心的絕佳方法

這對我來說是一次難忘的經歷；每天早上和傍晚，都看見海邊有兩個十幾歲的女生抱著個大眼睛，約一、兩歲大，非常可愛的小男孩，。我問女主人，那個小男孩為什麼不來你們家玩，平時非常友善的女主人氣憤地告訴我：她從來不跟鄰居說話，也從來不允許女兒們到鄰居家玩。原來鄰居是退休德國軍人，是個戀童癖，在島上也有一個渡假村，另外在宿霧島旅遊區有幾家色情場所，專門販賣未成年女童謀取暴利。那個大眼睛的小男孩是鄰居跟一個未成年少女所生，然後女孩漸漸長大，鄰居把女孩送去「讀書」，抱著小男孩的兩個女童是鄰居的新寵，約十二、三歲。

我心生疑惑，警察呢？這些女孩的父母呢？女主人說：警察都被收買了，只要付足夠的賄賂，鄰居繼續進行非法勾當。女童們是鄰居以500-2000美元的價錢從她們父母手中買回來的。難道在極度貧困下，那些父母就可以出賣自己的良心嗎？那些父母並非因為貧窮被逼這樣做，而只是為了賺快錢走向墮落。或者他們對女兒的未來無限的憧憬，才跌入萬丈深淵。

 

村子裡有很多小孩跑來跑去，一起開懷大笑

 

該島有五個村莊，約4500人，靠漁業和農業為生，可以說非常貧窮，供電的時間只有晚上幾個小時，島上沒有地下水，要收集雨水或在鄰近島購買飲用水。擁有的雖不多，但實際上他們擁有所需的一切，棕櫚樹、椰子、芒果樹、山羊和雞。 這些人非常善良，大多是天主教徒，一切都是那麼簡單美好，村子裡有很多小孩跑來跑去，一起開懷大笑。這些村民非常單純，不能理解現實殘酷，社會才是真正的地獄。

 

 

-要到達卡比勞島Cabilao Island ，先要花些時間從宿霧坐車到港口，我花了約5小時，然後坐小船到島上，需穿上可濕水的鞋子，因為須從水中走到岸上。

-渡假村有船直達宿務和薄荷島，從宿霧機場出發，需三小時車程，然後快艇直達，交通費用昂貴，比機票貴，但是值得一去。

-島上找不到夜生活，很安靜放鬆。

-還有大量的蚊子，但有蚊帳。

-停電相當頻繁，大多數度假村都自備發電機。

-潛水費用約每次40美元，有潛水店。

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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