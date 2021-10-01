【正視投資@iM網欄】債券收益率曲線的「倒掛」現象

上期簡單介紹了債券收益率曲線的構成，其形態對於反映經濟及通脹具有一定作用。在經濟向上好時，短期利率一般都會低於長期利率。

若整條收益率曲線趨於平坦，或短期債券的息率高於長期債券息率，即出現所謂的「倒掛」現象時，則有機會是因為市場對於經濟增長出現擔憂，具體表現為市場認為經濟及通脹在短期內具有較大回落風險，可能會令資金傾向流入較長年期的債券，從而令長期債息下跌(債券價格與息率呈反比)。

因此，收益率曲線「倒掛」一般都會被解讀成經濟衰退的先兆，並有其理論基礎，但是否每逢出現「倒掛」現象，經濟在往後短時間內均會出現衰退呢?

當然，我們不能完全排除債息倒掛在傳統經濟中發出的啟示，但不能單以此斷定經濟走向，尤其是自2008年金融海嘯以來，美國聯儲局持續量寬，透過購買國債，向市場注入海量的流動性，聯儲局亦不斷地透過發行不同年期的債券，在供求上影響不同年期債券的息率變化，從而加強對收益率曲線的影響。

因此，美國國債的收益率曲線未必能完全反映市場對於經濟及通脹的看法，投資者或需要更多地留意聯儲局的貨幣政策因素，尤其是有關當局會否縮減買債規模，以及甚麼時候會加息等，不能只依靠單一的指標作為判斷經濟未來走向的參考。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介：

現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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