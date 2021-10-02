第二期電子消費券派發 商場迫滿人群旺丁旺財 邊三類商戶生意最強勁?

第二期電子消費券於周五（10月1日）正式發放予香港市民，適逢國慶假期，市民消費意欲高漲，商場迫滿遊人。新鴻基地產（00016）旗下多個商場人流較去年同期明顯增加，當中以電子產品、食肆及珠寶商舖生意表現突出。

新鴻基地產旗下的旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL 形點及葵芳新都會廣場推出「消費券賺上賺10月限定」活動，10月1日起派發超過1,000萬港元商場購物贈券，更舉辦大型市集及主題休閑裝置，雙管齊下迎國慶假期，刺激人流及消費券首周末商機。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示：「第一期電子消費券市民消費意欲強勁，配合連串節日氣氛帶動下，MOKO新世紀廣場、YOHO MALL 形點及新都會廣場2021年第三季車流及人流較去年同期分別錄得近2成半及3成的升幅，當中營業額較去年同期增長近4成。

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陳潔儀指，總結第一期電子消費券的經驗，消費券發放首兩週為爆發力高峰期，商場會特別增設多項先到先得的高額消費回贈，The Point會員更可專享以積分預留高額消費回贈証。多項消費券活動於中午已見換領人龍，當中以電子產品、食肆及珠寶商舖生意表現突出。截至傍晩四時，商場人流錄得較去年同期近半至一成增長。

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疫情下港人未能外遊，留港消費意欲熾熱，新地旗下多個商場均加置舉辦大型市集及戶外主題裝置，如旺角 MOKO 新世紀廣場引入卡通人物精品及食品市集，多款期間限定的精品及食品；葵芳新都會廣場則化身成為Meow Plaza，特別設置了5米高的『喵星人』及七彩布幕裝飾配以炫彩光影燈效的『天空小屋』。元朗YOHO MALL 的戶外白鷺花園亦已加入全新園林設計，配以花海及燈效，時為商場餐飲專區營造不同的氣氛。陳潔儀預期，第二期消費券有助帶動市埸氣氛，期望商場第四季人流和營業額較去年同期増長20至40%。

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記者：陳詠妍