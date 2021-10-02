【樓市現象】公屋客升呢做業主 475萬元購將軍澳居屋 原業主大賺361萬好「和味」

市場焦點集中於新盤市場，二手市場交投相對較悶場，二手業主也願意為買家提供議價空間。最近一名公屋戶趁機購入將軍澳居屋廣明苑2房單位，成功做業主，原業主也大賺離場。

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美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，置業需求強勁，有公屋客近日透過該行入市將軍澳廣明苑2房，綠表成交價475萬元。

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上述成交單位為廣明苑C座廣賢閣頂層2房單位，實用面積530平方呎，景觀開揚，加上內櫳企理，吸引同區公屋客承接，綠表成交價475萬元，較原叫價480萬元，輕微調減5萬元，折合實用呎價約8,962元。



據悉，原業主於1998年4月以114萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利361萬元，升值逾3.1倍。

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記者：陳詠妍