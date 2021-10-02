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【科投女股神】Cathie Wood再作驚人預測 油價將大跌 步鯨魚油後塵

環球政經 16:44 2021/10/02

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有「科技女股神」、更在香港被稱為「連登契媽」的方舟投資創辦人 (Ark Invest) 伍德 (Cathie Wood) 主要涉足於新經濟股，日前突然點評油價走勢，認為油價需求已見頂，或面臨大跌。


Cathie Wood周五（10月1日）於社交媒體貼文稱：「今年油價上升是供應大於需求的結果，20世紀初鯨油也面臨同樣的命運，鯨油價格大幅波動。如果 @ARKInvest 的研究是正確的，油價將和鯨油價格遭遇相同的命運。」翻查資料，早年鯨魚的脂肪是人類燈具的主要燃料和蠟燭的原料，於20世紀初期，捕鯨非常盛行，鯨魚油會作為各種機器或燈的燃油，但隨著石油提煉出的低價煤油出現，大眾慢慢放棄使用鯨魚油作燃料，最後出現大幅貶值。換言之，她預期石油價格會像鯨油1900年代初一般大下跌。

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她同日也發出另一篇關於油價的帖文，她指：「在『環境、社會及管治』(ESG)下，退休基金要求石油企業削減資本支出，而美國多家銀行為應對去年油價暴跌，拒絕向這些公司提供資本支出貸款，而 OPEC 供應方面維持穩定。」而基於其團隊對電動車市場銷售的預測，相信石油需求已見頂。

【美國政府停擺】耶倫呼籲：完全取消債務上限，詳見【下一頁

伍德曾於今年7月份也發表看淡油價言論，她當時指，油價未來可能會面臨較為劇烈的沽壓，主要是受到需求萎縮、更多消費者選擇電動車的影響，當時她更指：「我們不會站在原油的那方。」

石油輸出國家組織 (OPEC) 上周二 (28 日) 發布「世界石油展望報告」(World Oil Outlook) 提到，既使能源轉型逐漸成為全球主流趨勢，發展中人口增加，對化石燃料的需求預估還會持續數年，2035 年前，全球石油需求將依舊穩步成長。石油價格今年升勢穩定，今年已累升53%，倫敦布蘭特期油周五收市報每桶79.28美元，升97美仙，升幅1.24%。紐約期油收市報每桶75.88美元，升85美仙，升幅1.13%，創3年收市高位。

豐田汽車銷量超越通用 成美國市場一哥，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

Cathie Wood 新經濟股 ESG 紐約期油 布蘭特期油

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