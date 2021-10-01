【恒大危機】傳部分恒大債權人 仍未收到美元債券到期利息

據外電引述消息人士透露，處於水深火熱的發展商中國恒大（03333）部分債權人未收到恒大原定派發的債券利息。恒大其中一款餘額10億美元債券周三（29日）原定派發利息，涉及金額為4,750萬美元。在正式宣布違約前，有30天的寬限期。恒大周四收報2.95元，跌近4%。

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消息人士指出，部分債券持有人在亞洲時段收市後仍未收到利息，也未接到恒大方面的通知訊息。暫時不確定恒大會否在周三美國時段收市後派發相關債券利息。恒大未有回應傳媒相關查詢。

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另外，恒大仍未就9月23日8,350萬美元債券利息支付情況發表公開聲明，目前已有數位這批債券持有人稱未收到利息款項。而另有一檔由恒大地產關聯方發行的2.6億美元、票息8.5％的境外票據將於10月3日到期，因適逢周日，料順延至10月4日償付。

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