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【十一黃金周】國慶長假內地人蜂擁外遊 多處現大塞車 泰山塞滿人 網友：「走累了，後面的人會把你推上山」

理財智慧 18:30 2021/10/02

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內地一連七天的國慶長假於周五起展開，疫情下今年國民主要留在中國境內旅遊，多個景點出現「塞滿人」的情況，其中上海迪士尼迎客流高峰期熱門項目需排隊1小時，而泰山風景區由於遊人太多，也暫停銷售夜間時段門票。

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今年十一黃金周國民都把握機會外遊，據交通運輸部公佈的最新預測數據顯示，國慶首日（10月1日），全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6,302萬人次，環比增長23.8%，比2020年同期下降3.1%。其中廣東省假期高速公路日均車流約760萬車次，較2020中秋國慶假期日均增長約15%。大灣區日均車流約400萬車次，出入省車流總量超過400萬車次，高峰日出入省車流將高達50萬車次和40萬車次。

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多個地方出現大塞車的情況，高速路上汽車只能緩慢行車，如安徽黃山境內的杭瑞高速迎來車流高峰，日車流量激增到4萬多輛，針對大幅增加的車流量，交警部門採取臨時關閉服務區等措施，多措並舉，緩解高速上的交通壓力。

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而旅遊景點也塞滿遊人，內地傳媒報導，上海迪士尼有大批遊人入場，熱門項目需排隊1小時。至於泰山風景區也堆滿遊人，「泰山夜爬」一字眼也登上抖音熱搜，有網友在社交網站發帖，泰山的登頂道路出現擁擠，遊客前行也非常緩慢，甚至有網友指：「走累了，後面的人會把你推上山。」


泰山風景區於10月1日時在官方微博發布了《關於暫停銷售夜間時段門票的通告》。通告稱，10月1日16時至10月2日5時的門票預約數量已經達到岱頂最大瞬時承載量（1.9萬人）的臨界值，故暫停銷售夜間時段門票。

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記者：陳詠妍

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