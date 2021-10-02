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【樓市現象】 外籍人士遇上望全海景心頭好 前租客未搬走也照租 21000元租卿旺大廈兩房

股樓投資 15:00 2021/10/02

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最近市場租賃個案成交增加，具質素的租盤搶手，租客遇上心頭好即加快承租。日前尼地城卿旺大廈一個高層兩房單位，租客仍未搬出，仍獲外籍人士租入。


利嘉閣地產高級經理雷敏儀表示，該行新近促成堅尼地城卿旺大廈高層B室的租賃成交，單位實用面積約394平方呎，屬兩房間隔。單位新近以21,000元獲承租，折合實用面積呎租約53元。

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【樓市熱話】親戚子女繼承50年樓齡洋樓 欲出售但無人問津 網民：便宜3成容易出售，詳見【下一頁


雷敏儀補充，市場近來租盤較少，而這單位的租客仍未搬出，但願意配合開門睇樓，新租客為外籍人士，見單位享有全海景，兼有裝修及傢電即決定還價承租。

尚宜138呎現樓單位　細絕北區　內櫳、景觀全睇清，詳見【下一頁


據悉，業主於2004年3月，以約168萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約15厘。


卿旺大廈位於堅尼地城新海旁街23號，為單幢設計，於1990年入伙，提供116個單位。卿旺大廈的實用面積由389平方呎至394平方呎。卿旺大廈交通便利，前往港鐵堅尼地城站只需5分鐘。
 

尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　發展商：幫助年輕人　售價與車位相若，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

物業出租 交通 堅尼地城

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