【職場心理學】太得閒未必係好事 調查：空閒時間多過「5小時」幸福感下降

大多數香港人工作繁忙，長期處於高壓力的生活狀態，大家都希望自己有更多空閒自由的時間，甚至有提早退休的願望，但據美國心理學會發表的研究，過多的空閒時間也可能是一件壞事。如果空閒時間太多，反而會使得幸福感下降。

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來自美國費城賓夕法尼亞大學的謝里夫（Marissa Sharif）博士於《人格與社會心理學雜誌》發表報告，指據他們的一系列調查，研究人員先於1992年至2008年間進行，調查訪問1.3萬在職成年人，這班人是空閒時間最少的人，每天大約有1小時左右的自由時間，這群人對於生活滿意度的評分比較低。

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另一個調查於於2012年至2013年期間進行，分析了21,736名美國人的數據，參與者說明了他們在24小時內所做的事情每項活動的持續時間，並報告了他們的感覺。研究人員發現，隨著空閒時間的增加，幸福感也隨之增加，但在大約兩小時後趨於平穩，及於五小時後開始下降。

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Marissa Sharif指出，空閒時間太短或太長似乎都會消耗人們的幸福感，當空閒時間太多時，主觀的幸福感就會下降，這是因為人們覺得自己沒有效率，而效率感不只意味著生活忙碌，更成為當今社會的某種地位象徵，表示這個人的存在是很重要的，她表示，如果空閒時間高於甜蜜點，幸福感下滑，就覺得缺乏生產力和目標。



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記者：陳詠妍