【內房危機】新力控股延遲派末期息　有利息逾期、料出現更多違約事件　繼續停牌

內房股新力控股 （02103） 陷入財困，本月20日股價一度崩盤9成，及後停牌。新力控股發公告指，鑒於近期面臨不曾預期的流動資金問題，已延遲末期股息的派付日期至較後日期，待公司解決其流動資金問題後， 將於切實可行情況下盡快就延遲派付日期另行公告。新力原宣布派發末期息14分（人民幣，下同），即相當於17.05港仙，涉及總金額約5億元。

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3874萬元人民幣利息逾期

另外，新力控股出現逾期付款。公告披露，公司近期面臨因宏觀經濟狀況而導致不曾預期的流動資金問題，若干附屬公司未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排於9月18日支付應付利息合共3874.2萬元。公司指，正與有關貸款人積極進行協商，以期就還款安排達成一致，而有關貸款人迄今為止並未要求加速清償或採取任何其他強制行動。

同時，公告指，9月20日獲某債權人要求公司償還融資協議項下未償還本金及應計利息，金額為7541.7萬美元，此乃由於逾期付款導致的技術理由所致。到9月24日，公司獲該債權人告知，已根據其為受益人的抵押安排就若干境外附屬公司的股份委任共同及個別接管人，以及該等附屬公司的董事已被該債權人提名委任的董事取代。公司已與該債權人、接管人及新委任董事進行對話，尋求穩定情況，以加快實施各方一致同意且保值的解決方案，解決目前的財務挑戰。

料將發生更多違約事件 已找法律及財務顧問

公司表示，其他現有融資安排中可能會發生更多違約事件，董事會目前正在確認出現技術違約或有關債權人會對其採取行動的其他融資安排總額。

公司已委聘年利達律師事務所為其法律顧問及奧邁企業顧問公司為其財務顧問，以評估集團的資本結構及流動資金，並探討所有可行的補救解決方案。

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公告又指，董事會經作出於相關情況下的合理查詢後，若干股份持有人可能已訂立保證金融資或類似安排，據此，股份已作抵押，並於發生股份價格大幅下跌等事件時由債權人出售。董事長、執行董事及控股股東張園林將部份股份作抵押，並確認緊臨短暫停牌前，1.49億股股份（佔已發行股份總數的4.17%）已由或代表有關債權人出售，以清償應付該等債權人的款項。

緊隨出售事項後，張園林仍擁有已發行無產權負擔股份總數的76.73%，為控股股東。他目前無意出售該等剩餘股份或為其設立產權負擔。

新力控股將繼續停牌，直至另行通知。

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編輯：袁諾曦