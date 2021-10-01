【緣份到了@iM網欄】真正體會到逍遙自在的人生 你放下了嗎？

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【正視投資@iM網欄】債券收益率曲線的「倒掛」現象
有一位老修行人，在大眾會下住了多時，度量很寬，待人厚道，常能勸人放下放下。
有人問.他：「你這樣勸人教人，你自己做到沒有？」
他說：「我在三十年前就斷了無明，還有什麼放不下的呢？」
後來覺得在大眾會下，還是有些不自由自在，所以就跑到深山住庵去。
這個獨宿孤峰，無人來往，自由自在，以為就真無煩惱了。
誰知有一天在庵中打坐，聽到門外有一群小孩，吵吵鬧鬧的說到庵裡去看看。
有說不要動修行人的念頭，又有說既是修行人，念頭是不會動的。
後來小孩都進去了，老修行人坐在蒲團沒有理他。
他們找喝的找吃的，鬧個不休，老修行不動不聲。
小孩以為他死了，搖他也不動，但摸他身上還有暖氣。
有人說：「他入定了。」
有人說：「我不相信。」
於是有人拿根草挑他的腿，老修行還是不動，挑他的手也不動，挑他的肚臍也不動，挑他的耳朵亦不動，挑他的鼻孔，老修行忍不住，打了一個噴嚏，
於是大罵道：「打死你這班小雜種。」
那時觀世音菩薩在空中出現說：「你三十年前斷了無明的，今天還放不下嗎？」
講道容易修道難，雜念不除總是閒，世間塵勞常掛礙，深山靜坐也徒然。
「放下，是人生的必修課。」
人生在世最常見的就是被一些微不足道、本可迅速忘掉卻一直耿耿於懷的小事所擾，因而失去理智，讓自己被無聊的瑣事糾纏，白白消耗了許多寶貴的光陰。
一般人，你要他放下功名富貴就已經很難了；要他放下心中的喜怒哀樂，更是不容易。其實，人生要能大能小、能屈能伸、能有能無、能高能低；可惜現在的人，往往為了一句話、一件事、一個人放不下，這都是因為心中沒有承載力。如果心中寬大，能夠「放得下、提得起」，就能成就大事業。
布袋和尚每天背著一個布袋，他常說的，「行也布袋，坐也布袋；放下布袋，何等自在？」布袋，指的就是背負在心上的大大小小的包袱。放下布袋，何等自在！一個人要學習放下背負的大小包袱，才能真正體會到逍遙自在的人生。
作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/
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撰文 : 旺秋（賴櫻華）
欄名 : 緣份到了