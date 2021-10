【網絡騙案】香港成為網絡攻擊及騙案的熱門地　受害人有何應對方法？

香港近年的網絡騙案日益頻繁並漸趨複雜,導致民事申索的訴訟案件大幅增加。騙徒一般會利用一系列的空殼公司清洗他們詐騙獲得的贓款,他們可能利用錯綜複雜的公司結構,例如透過代名董事及股東來隱藏幕後騙徒的身份,並給受害者和執法部門的調查造成阻礙。



鑒於香港開設公司過程相對簡易,而且電子匯款亦十分快捷,香港成為了網絡攻擊及騙案的熱門選址。香港以及其他司法管轄區的法院近年就這類案件頒佈了多個判決,為我們提供了一些啟示。



向辯稱「無辜」的收款者提起訴訟



基於銀行戶口款項的流通性,黑錢可能最終會流入一些辯稱“無辜”的收款者手中。他們可能辯稱其已提供有值對價,從而可以合法擁有相應的款項。簡單而言,這類收款人是辯稱他們付出有值對價,並對受害者的權益毫不知情的所謂的真誠購買者 (衡平法稱之為“bona fide purchaser for value without notice of the fraud”) (簡稱為 「真誠購買者」)。假若能夠證明情況屬實,這類真誠購買者將會享有優先權,從而無需受制于受害者的所有人權益,且無需向受害者歸還款項。



若遇到以上情況,受害者應仔細分析此類收款人對交易的辯解,並分析其解釋在事實上是否可信,在法理上依據是否充分。例如,一些收款者會辯稱,那些有爭議的款項是他們為顧客提供商品或服務所得的付款。然而,當受害者一方嘗試瞭解詳情,這些收款者會表現得很回避,並給予一些不合邏輯或前後矛盾的回應。這可能是潛在交易不正當的警號 ,並意味著收款人以真誠購買者作為抗辯理由可能站不住腳。香港法院在近日的案件中亦有對這類問題表示關注。



此外,我們還經常遇到收款的實體或個人聲稱款項來自跨境匯款交易。當遇到這些情況,受害者應格外警惕。這些收款者可能會混淆視聽,試圖將匯款描繪為一宗合法交易。實際上,這些交易往往透過地下錢莊網絡進行,以規避某些國家或地區實行的外匯管制。這些地下錢莊很多時候透過一些個人的銀行賬戶作為非法匯款的渠道。就此而言,法院在案例中明確指出,假若有關外匯交易是非法的,收款人不得倚賴真誠購買者作為抗辯理由。



受害者之間的競爭 — 如何應對「僧多粥少」的情況?



我們亦曾處理過眾多受害者向同一位收款者進行申索的案件。由於幕後騙徒一般會設法將贓款耗散,導致可供執行判決的餘款通常無法滿足所有債權人的申索,因此會不時出現「僧多粥少」的情況。當出現這種情況時, 受害者需分析款項流動的時間順序並衡量各自權益的相對強度,例如他們的權益屬個人權益還是所有人權益。假若受害者無法達成共識,並將問題訴諸法庭,款項分配的爭議有可能會演變成為曠日持久的訴訟。從商業角度來看,這可能並非明智之舉,因為訴訟當中所耗費的時間及金錢可能會遠超最終取得的補償金額,令申索者得不償失。



對於每個個案的應對策略會因實際情況有所不同,但一般而言,受害人應儘快採取法律行動,並盡可能努力就款項分配問題跟其他各方達成和解。這能夠大大減少開支,並給每一位受害者帶來更多的確定性。更重要的是,這還能夠大大減少隨後出現更多受害者來分一杯羹的風險。



作者:貝克‧ 麥堅時律師事務所合夥人薛嘉理律師 (Gary Seib) 、林之穎律師 (Gillian Lam) 及葉耀駿律師 (Victor Yip)

欄名 : Smart World