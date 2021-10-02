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【清酒新世界@iM網欄】靈獸 信州亀齢．三

名人薈萃 08:00 2021/10/02

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在日本，龜是長壽的象徵，同時也是靈獸的象徵，可從和銅八年發現龜及晉獻給元明天皇的故事中得知。故事提及的龜的左眼為白色，右眼為紅色，脖子上有日、月、星的印記，背上則浮現北斗七星的印記，腹部有紅白斑點，並有八個文字，看起來就是一隻非常特別及高貴的龜。後來元明天皇讓位給日本歷史上第五位女天皇元正天皇時，她認為這龜正擁有靈獸的特徵，於是便把那年改為「靈龜元年」。

此外，有傳說指養老八年之所以改為「神龜元年」，是因為有人獻給新上任的聖武天皇一隻白龜，而且龜背上刻有「天王貴平知百年」等字，如此不凡的龜也正是四靈獸之一的「玄武」前身，所以才改為「神龜元年」。

信州亀齢除了保護水稻梯田及為該地區作出貢獻以外，在取名的時候其實也挺講究的，信州亀齢主要銘柄為「亀齢」，這名字喻意着酒藏有如龜一般長壽，相信大家應該感受到更多關於「龜」的寓意吧！但由於在廣島縣西條有相同的銘柄，所以後者被稱為「信州亀齢」來分辨兩個不同的酒藏。

順帶一提，今天不只是跟大家分享「龜」的故事，還要介紹同「龜」有關的清酒，可說是信州亀齢釀造出來最罕有、最特色的兩款清酒，同樣結合了杜氏的頂級技術而釀製而成的極上逸品，可以說是可遇不可求！因為日本已經缺貨了，所以只能在日本的拍賣網站找到，不過小店有出售，事不宜遲我先介紹一下被稱為「金龜」的山田錦 大吟醸，還有被稱為「銀龜」的美山錦 純米大吟醸。「金龜」採用了兵庫縣産的山田錦精米步合至39%釀造，曾獲2019 IWC銀賞，擁有華麗香氣及淡麗的味道，同時帶有濃郁的果香和微碳酸，入口先甘後辛，非常柔滑及餘韻較長，可以相配不同料理。「銀龜」使用長縣産的美山錦精米步合至39%釀造，曾獲2020 IWC 的金賞，擁有高貴的吟釀香，細膩並充滿透明感的味道，香氣非常之突出，酒感微重身，米香味濃郁，特意調配成為適合餐酒的美酒。

事不宜遲，那麼好的清酒還不去喝，我等不下去了，乾杯！

岡崎酒造株式会社
地址：〒386-0012 長野県上田市中央4-7-33
電話：0268-22-0149
官網：http://www.ueda.ne.jp/~okazaki/

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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