【WiFi】WiFi應用普及　4大因素評估建設合適Wi-Fi 6基礎架構

數碼化一直是推動著許多業務在後疫情時期反彈回升的關鍵因素，在推動復甦的進程中，互聯設備的採用指數或錄得最顯著的變化。根據行業報告預測，到 2026 年，亞太區的區域物聯網（IoT）市場將呈指數級增長，將達到 4,370 億美元，並在此趨勢中領先。然而，現今Wi-Fi 連接規格可能無法提供足夠的頻寬，難以在不影響網絡速度的前提下，支援越來越多同時處於互聯狀態的設備。因此，以WIFI6作為最新的無線建設規格受到越來越多用戶的青睞。

網絡硬件各有所不同

市面上可以選購的Wi-Fi硬件五花八門，但並非所有硬件和基礎架構方案都能同樣地確保 Wi-Fi 6 獲得最快且無縫的連接體驗。獨立Wi-Fi諮詢公司Packet6最近發布的《企業級Wi-Fi壓力測試報告》指出，即使解決方案的規格相同，連接到不同Wi-Fi AP時的網絡性能也會存在差異。

該測試透過利用60多個物聯網設備，在混合流量環境中對五款AP的整體表現進行了包括不同大小的文件傳輸、高清（HD）影片串流和高速會議等應用在內的基準測試，測試場景模擬了現時企業網絡嚴重依賴視像會議和大型文件共享的環境。



測試結果明確顯示接受測試的五款AP中，只有一款來自於Ruckus的AP能夠在30部手提電腦上提供無間斷的影片串流，並在仍處於高網絡負荷的情況下保持優質的聲音音頻。此外，該報告還建議，若果系統有更大及更複雜的需求，應在投資在Wi-Fi 6前，連接不同AP及硬件進行壓力測試，以揀選出最合適的基礎架構部署。

與過往幾代Wi-Fi相比，備受期待的新一代Wi-Fi 6規格具備更快的網絡性能、更低的能耗，以及更強的安全功能。隨著全球各地疫苗接種工作如火如荼般進行，機場、體育場等大型場館的人流絡繹不絕，屆時過萬部由WiFi-6驅動的應用程式及設備將同時連接至全新的生態系統。為確保不斷擴大的Wi-Fi 6用戶群能享受無縫的連接體驗，同時避免頻寬障礙或節流問題，完善健全的Wi-Fi 基礎架構無疑是不可或缺的。

Wi-Fi 潛力始於基礎架構

許多機構已在其企業網絡上部署了更多類型的數據密集型應用程式組合，例如實時串流媒體、高速會議和數據下載等，將企業室內連結升級至嶄新的Wi-Fi 6規格已成為一項策略性考量。一直以來，網絡連接都是建基於基礎架構的投資之上，並在致力改善企業機構的Wi-Fi 6功能也不例外。在尋求可應對未來需求的網絡基礎架構投資時，評估過程中需包括以下方面的關鍵因素：

融合網絡：尋找能夠降低物聯網複雜性和成本的網絡接入點（AP）。許多企業正在推出一系列與物聯網相關的新應用，例如數碼教室、樓宇能源監控和數碼醫療等。然而，用於支援這類應用程式的技術經常會針對不同的物聯網標準和設備創建多個覆蓋孤島網絡。構建一個可支持所有設備的融合平台便能更有效地管理這些網絡。

提升網絡容量：隨著更多用戶希望單靠Wi-Fi進行連接，網絡容量再度成為首要考慮。能夠支持大型場館的解決方案具備相應的能力，最能滿足人們現今和未來所需的卓越性能。

管理的多功能性：隨著網絡需求的變化，採用企業Wi-Fi系統能夠將更廣泛的連接解決方案從在地部署轉移到雲端管理。

更智能的網絡：即使已擁有能夠應對未來需求的基礎架構，企業亦須預留緩衝以根據業務趨勢或用戶需求的突變進行調節。投資於配備管理工具的解決方案使網絡能夠具備適應、自我修復及自我形成的能力。