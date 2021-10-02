【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地

去年疫情爆發，政府連番推出限聚令，無數餐廳步向結業。但逆市下仍有勇士選擇在餐飲界創業，Glassbelly Tea Lab創辦人楊穎（Wing）去年大擲4,000萬元，以茶葉特性製作出「茶風味輪」，今年5月更於銅鑼灣開設走Fusion路綫的高級餐廳，以最頂級的武夷山岩茶配上美食成功突圍，午市的人均消費達1,280元，絕不便宜，但開業第二個月已錄得收支平衡，更吸引城中富豪名人捧場。

素有美食天堂之稱的香港，Fine Dining餐廳多不勝數，坊間的高級餐廳多以美酒配佳餚。由楊穎創立的Glassbelly Tea Lab，主打港式極緻的路綫，以頂級岩茶配以Fusion菜式，由於用料名貴，價位也較高，午市的人均消費達1,280元，晚市的人均消費更達1,880元，仍有價有市，吸引城中富豪闊太捧場，客人有地產發展商、大機構的老闆，甚至有高官，如嘉華集團主席呂志和、合和集團主席胡應湘的太太、新世界發展（00017）的鄭家成、冠軍練馬師方嘉柏、莫雷拉，以及多位香港小姐等，楊穎指：「其實這些城中富豪很喜歡喝中國茶，只是市場上沒有一間餐廳能夠為他們提供最頂級的茶，餐廳一開業，他們就慕名而來；很多客人吃完後，就立即介紹自己的朋友來我們的餐廳。」現時餐廳預約期已排至今年12月，十分誇張。

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為何餐廳選擇以茶入饌，推出以茶為主角的Tea Pairing？楊穎表示，頂級的中國茶可以提升食物的鮮味及達至平衡的作用，「紅酒及白酒含有酒精，飲得愈多，會令到你的味蕾變得不敏感；而茶跟食物很匹配，你一邊飲茶一邊吃東西，茶可以不斷地refresh（更新）你的味蕾，令你的味蕾更敏感，這種樂趣除了茶之外，沒有其他飲品可以做得到的。」

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過去一年多疫情反覆，但楊穎早已有開餐廳的大計，並於去年10月已租下位於銅鑼灣商廈中的單位，更豪斥近600萬元裝修，那時正值疫情較嚴重的時間。提到自己堅持在「疫」市中創業，皆因她認為高檔餐廳於香港需求大，「我發現最頂級的食肆受疫情影響較小，香港永遠有一班識飲識食、有財富的人，希望餐廳可以給予他們一些嶄新及特別的體驗，但打造出來的製成品一定要有內容及有細節，才可以吸引到他們。現在香港的經濟慢慢恢復，很多高檔餐廳更一位難求，可見這個市場十分龐大。」

茶的歷史源遠流長，是中國人最常喝的一種飲品，不少香港人也有品茶的習慣。但有別於紅酒與咖啡，以上兩者都早有一套品鑑標準，但市場卻缺乏一套茶的品評準則，鑑別茶的價值。楊穎指：「市場上很多人教授的都是茶藝方面，如怎樣沖出一壺茶，怎樣分辨不同的茶類，或者是茶的歷史，但市場上沒有一間公司像我們一樣，在品評上分析茶的價值，我們的分析方法，就像品評紅酒一樣，你學了這一套品評方式後，就會明白為何這類茶為何那麼值錢，有一些茶一飲下去，你就覺得是好茶。」

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楊穎跟她的團隊，從科學出發，研發了一套品茶的機制，把茶的特性、香味拆解成茶風味輪（Tea Flavor Wheel）。由於茶葉蘊含富層次的香味，風味輪清楚描述了茶葉的不同味道，如花香（Floral）、果香（Fruity）、香料（Spicy）、香甜（Sweety）、煙燻（Smoky）等數十種味道，以果香為例，又可再細分出熱帶水果、樹果、漿果、柑橘、乾果等香味，打造出一個有系統的品茶方法，也教導客人如何去品嘗出茶的不同味道。以上的茶風味輪可算是香港的創舉，楊穎解釋：「茶風味輪一向是台灣人想做的，他們較傾向研究自己本土的茶，這由於地域上的限制，難以取到的內地最頂級的茶；而香港就可以到不同地方，包括內地找靚茶，因此香港是最佳的地方去發展這個茶風味輪。」

為研發出茶風味輪，楊穎親身走到武夷山找尋最優質的岩茶，當地出產的岩茶，有綠茶之清香、紅茶之甘醇，是中國烏龍茶中之極品，數量極少，但品質甚高。踏遍整個武夷山、親身品嘗約2,000多款茶葉，最後楊穎嚴選出了20多款岩茶，並將它們送到歐盟作出最高規格的檢測，「這由於茶葉存在很嚴重的農藥問題，我要確保自己的產品最安全。」其後她再跟由中醫藥博士、哲學博士、味覺科學的博士、咖啡師及紅酒品評師組成的專業團隊，合力根據茶葉特性製作出「茶風味輪」，整個過程連同開設餐廳，涉及金額已達4,000萬元。

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Glassbelly Tea Lab中不少的菜式都會配上武夷岩茶，目前供應梅子香普洱、桂花香肉桂、薔薇香紅茶及百花香水仙等約十種岩茶為主的茶葉，岩茶的價錢由最平的每斤2萬餘元，至最貴的每近索價達280萬元。楊穎形容，岩茶是非常高級的茶品，可算是「茶中Burgundy（勃根地）」，跟法國Burgundy出產的名貴紅酒相似，茶味複雜之餘，每一泡的味道也有很多變化，如第一泡可品嘗到花味，第二泡可嘗到果味，及至第三泡則帶有木味。

為令客人品嘗出岩茶最佳的味道，餐廳利用熱泡及冰滴的方式將沖茶。當中冰滴茶的製作過程要花上6小時以上，楊穎說：「冰滴茶是將茶葉磨了粉後，用冰水低溫長時間慢慢跌的出茶來，其好處是可以將茶葉內大量的芬芳物質落入茶內，之後會隨着空氣接觸及溫度的上升，味道會有變化就出來，有類似飲酒的享受。」其中一款冰滴茶就是桂花香肉桂烏龍茶，帶有花香、果香，並同時也有煙燻的味道，每次也飲到不同的味道，每杯價錢約200餘元。

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餐廳以各款茶類再配搭不同創新菜式，如黑四十年陳皮梅子漬鮑魚配冰滴桂花香肉桂、果香欖菜柔煮西班牙八爪魚配冰滴薔薇香紅茶、日本黑鱈魚叉燒配糖醋麵配熱泡花香水仙等，設有午餐、下午茶及晚餐共三款餐單，展現出茶配食物的最佳味覺享受。

楊穎指為宣揚更多茶藝文化，餐廳也不時舉行工作坊，邀請不同界別專家教授跟茶類相關的知識，及品嘗茶不同味道，工作坊有4堂，每堂約3小時，每堂收費約1,800元，已包括下午茶的食物，反應也不錯，楊穎指希望未來可以開辦證書課程。

以上內容輯錄自727期《iMoney Focus》「一條蹺的誕生」。

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記者：陳詠妍