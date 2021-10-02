  • 33°C
香港時間 : 20211002日 (六) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特色生意經】 午市人均消費閒閒地過千蚊 高級餐廳靚茶配美食突圍 成富豪名人聚腳地

理財智慧 14:20 2021/10/02

分享：

去年疫情爆發，政府連番推出限聚令，無數餐廳步向結業。但逆市下仍有勇士選擇在餐飲界創業，Glassbelly Tea Lab創辦人楊穎（Wing）去年大擲4,000萬元，以茶葉特性製作出「茶風味輪」，今年5月更於銅鑼灣開設走Fusion路綫的高級餐廳，以最頂級的武夷山岩茶配上美食成功突圍，午市的人均消費達1,280元，絕不便宜，但開業第二個月已錄得收支平衡，更吸引城中富豪名人捧場。

素有美食天堂之稱的香港，Fine Dining餐廳多不勝數，坊間的高級餐廳多以美酒配佳餚。由楊穎創立的Glassbelly Tea Lab，主打港式極緻的路綫，以頂級岩茶配以Fusion菜式，由於用料名貴，價位也較高，午市的人均消費達1,280元，晚市的人均消費更達1,880元，仍有價有市，吸引城中富豪闊太捧場，客人有地產發展商、大機構的老闆，甚至有高官，如嘉華集團主席呂志和、合和集團主席胡應湘的太太、新世界發展（00017）的鄭家成、冠軍練馬師方嘉柏、莫雷拉，以及多位香港小姐等，楊穎指：「其實這些城中富豪很喜歡喝中國茶，只是市場上沒有一間餐廳能夠為他們提供最頂級的茶，餐廳一開業，他們就慕名而來；很多客人吃完後，就立即介紹自己的朋友來我們的餐廳。」現時餐廳預約期已排至今年12月，十分誇張。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

為何餐廳選擇以茶入饌，推出以茶為主角的Tea Pairing？楊穎表示，頂級的中國茶可以提升食物的鮮味及達至平衡的作用，「紅酒及白酒含有酒精，飲得愈多，會令到你的味蕾變得不敏感；而茶跟食物很匹配，你一邊飲茶一邊吃東西，茶可以不斷地refresh（更新）你的味蕾，令你的味蕾更敏感，這種樂趣除了茶之外，沒有其他飲品可以做得到的。」

【iM人物專訪】高級靚茶配美食 如何於Fine Dining突圍而出?詳見【下一頁

過去一年多疫情反覆，但楊穎早已有開餐廳的大計，並於去年10月已租下位於銅鑼灣商廈中的單位，更豪斥近600萬元裝修，那時正值疫情較嚴重的時間。提到自己堅持在「疫」市中創業，皆因她認為高檔餐廳於香港需求大，「我發現最頂級的食肆受疫情影響較小，香港永遠有一班識飲識食、有財富的人，希望餐廳可以給予他們一些嶄新及特別的體驗，但打造出來的製成品一定要有內容及有細節，才可以吸引到他們。現在香港的經濟慢慢恢復，很多高檔餐廳更一位難求，可見這個市場十分龐大。」

茶的歷史源遠流長，是中國人最常喝的一種飲品，不少香港人也有品茶的習慣。但有別於紅酒與咖啡，以上兩者都早有一套品鑑標準，但市場卻缺乏一套茶的品評準則，鑑別茶的價值。楊穎指：「市場上很多人教授的都是茶藝方面，如怎樣沖出一壺茶，怎樣分辨不同的茶類，或者是茶的歷史，但市場上沒有一間公司像我們一樣，在品評上分析茶的價值，我們的分析方法，就像品評紅酒一樣，你學了這一套品評方式後，就會明白為何這類茶為何那麼值錢，有一些茶一飲下去，你就覺得是好茶。」

【iM人物專訪】如何沖製頂級高級武夷岩茶?，詳見【下一頁

楊穎跟她的團隊，從科學出發，研發了一套品茶的機制，把茶的特性、香味拆解成茶風味輪（Tea Flavor Wheel）。由於茶葉蘊含富層次的香味，風味輪清楚描述了茶葉的不同味道，如花香（Floral）、果香（Fruity）、香料（Spicy）、香甜（Sweety）、煙燻（Smoky）等數十種味道，以果香為例，又可再細分出熱帶水果、樹果、漿果、柑橘、乾果等香味，打造出一個有系統的品茶方法，也教導客人如何去品嘗出茶的不同味道。以上的茶風味輪可算是香港的創舉，楊穎解釋：「茶風味輪一向是台灣人想做的，他們較傾向研究自己本土的茶，這由於地域上的限制，難以取到的內地最頂級的茶；而香港就可以到不同地方，包括內地找靚茶，因此香港是最佳的地方去發展這個茶風味輪。」

 

為研發出茶風味輪，楊穎親身走到武夷山找尋最優質的岩茶，當地出產的岩茶，有綠茶之清香、紅茶之甘醇，是中國烏龍茶中之極品，數量極少，但品質甚高。踏遍整個武夷山、親身品嘗約2,000多款茶葉，最後楊穎嚴選出了20多款岩茶，並將它們送到歐盟作出最高規格的檢測，「這由於茶葉存在很嚴重的農藥問題，我要確保自己的產品最安全。」其後她再跟由中醫藥博士、哲學博士、味覺科學的博士、咖啡師及紅酒品評師組成的專業團隊，合力根據茶葉特性製作出「茶風味輪」，整個過程連同開設餐廳，涉及金額已達4,000萬元。

【電子消費券】置富Malls推「 Happy Shopping購物賞」 消費滿800元最高可獲400元商戶購物劵，詳見【下一頁

Glassbelly Tea Lab中不少的菜式都會配上武夷岩茶，目前供應梅子香普洱、桂花香肉桂、薔薇香紅茶及百花香水仙等約十種岩茶為主的茶葉，岩茶的價錢由最平的每斤2萬餘元，至最貴的每近索價達280萬元。楊穎形容，岩茶是非常高級的茶品，可算是「茶中Burgundy（勃根地）」，跟法國Burgundy出產的名貴紅酒相似，茶味複雜之餘，每一泡的味道也有很多變化，如第一泡可品嘗到花味，第二泡可嘗到果味，及至第三泡則帶有木味。

為令客人品嘗出岩茶最佳的味道，餐廳利用熱泡及冰滴的方式將沖茶。當中冰滴茶的製作過程要花上6小時以上，楊穎說：「冰滴茶是將茶葉磨了粉後，用冰水低溫長時間慢慢跌的出茶來，其好處是可以將茶葉內大量的芬芳物質落入茶內，之後會隨着空氣接觸及溫度的上升，味道會有變化就出來，有類似飲酒的享受。」其中一款冰滴茶就是桂花香肉桂烏龍茶，帶有花香、果香，並同時也有煙燻的味道，每次也飲到不同的味道，每杯價錢約200餘元。

Don Don Donki將在荃灣開設迴轉壽司　全球首間10月29日開幕，詳見【下一頁

餐廳以各款茶類再配搭不同創新菜式，如黑四十年陳皮梅子漬鮑魚配冰滴桂花香肉桂、果香欖菜柔煮西班牙八爪魚配冰滴薔薇香紅茶、日本黑鱈魚叉燒配糖醋麵配熱泡花香水仙等，設有午餐、下午茶及晚餐共三款餐單，展現出茶配食物的最佳味覺享受。

楊穎指為宣揚更多茶藝文化，餐廳也不時舉行工作坊，邀請不同界別專家教授跟茶類相關的知識，及品嘗茶不同味道，工作坊有4堂，每堂約3小時，每堂收費約1,800元，已包括下午茶的食物，反應也不錯，楊穎指希望未來可以開辦證書課程。

 

以上內容輯錄自727期《iMoney Focus》「一條蹺的誕生」。

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

茶品 美食 哲學 創業 餐飲 菜式 商廈 銅鑼灣

上一篇文章

【中美貿易】傳美國貿易代表將宣布中國未有遵守貿易協議 研徵新關稅

下一篇文章

豐田汽車銷量超越通用 成美國市場一哥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
5G概念年內悄然大升　發掘5G產業鏈的滄海遺珠
【美國政府停擺】耶倫呼籲：完全取消債務上限
【美國政府停擺】耶倫呼籲：完全取消債務上限
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？
【利財筆記】林本利：聯儲局減買債 美股何去何從？
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎