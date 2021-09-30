太古地產第六個內地項目 上海前灘太古里正式開業

太古地產(01972)與陸家嘴集團宣布，共同發展的零售項目前灘太古里正式開幕。前灘太古里是太古地產繼北京三里屯太古里和成都遠洋太古里後，為

上海浦東新區核心地段的前灘國際商務區，量身定制的上海首個「太古」項目。太古地產周四收報19.52元，跌1%。

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前灘太古里是總樓面面積約１２萬平方米的街區式購物中心，採用開放式、里巷交錯的建築布局，零售樓層由地下一層至四層（北端局部為六層），提供約250個商舖、約1,600個停車位。太古地產表示，前灘太古里目前出租率逾85%。

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這亦是太古地產位於內地的第六個項目暨上海第二個項目。集團其他內地項目包括北京三里屯太古里及頤堤港、上海興業太古匯、廣州太古匯及成都興業太古里。太古地產計劃在內地一線及新一線城市，尋找零售為主導的投資機會。

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