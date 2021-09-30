【電子消費券】置富Malls推「 Happy Shopping購物賞」 消費滿800元最高可獲400元商戶購物劵

為配合政府推出第二期電子消費券計劃，置富產業信託（07778）旗下置富Malls推出名為「Happy Shopping購物賞」的活動，將送出逾100萬元商戶購物券，客戶消費滿800元最高可獲400元商戶購物劵。



由即日起，置富Malls旗下4大商場：包括+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城、都會駅，將夥拍超過50個品牌及商戶，送出總值超過100萬元豐富商戶購物券，多項激筍折扣涵蓋生活百貨、時尚服飾、餐飲美食、親子玩樂等各大範疇，顧客一邊使用電子消費券購物，另一邊廂賺取商戶購物券回贈，買得越多，獎賞越高。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】同事突然唔一齊食午飯 急急腳回家 背後原因感動網民，詳見【下一頁】

Fortune+會員於推廣期內於場內兩間不同商戶以電子貨幣消費滿指定金額，憑即日或前一日之電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據，即可換領指定商戶購物券乙套。於場內兩間不同指定商戶以電子貨幣消費，更可獲贈雙倍商戶購物券。數量有限，換完即止。

曾冠名贊助《大叔的愛》借出場地拍攝 Q房網宣布撤出香港 總部及後勤支援服務下月底暫停，詳見【下一頁】

*不包括Taste / 百佳超級廣場 / fusion 之消費單據

#電子貨幣包括信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付

△只接受由9月22日起發出之消費單據

^指定商戶購物券款式每張價值HK$50(每次交易最多可使用兩張)，只適用於指定參與商戶，並受有關條款及細則約束，詳情請參閱購物券背頁

+指定商戶名單請參閱場內宣傳海報之二維碼

【精明理財】 樓價升又想關自己事？ 除左買樓仲可以考慮房地產基金，詳見【下一頁】



置富 Malls旗下商場地址及位置

Ø +WOO嘉湖：新界天水圍天恩路12-18號

Ø 置富第一城：新界沙田銀城街1號、2 號

Ø 置富都會：九龍紅磡都會道6號

Ø 馬鞍山廣場：新界馬鞍山西沙路608號

Ø 都會駅：新界將軍澳景嶺路8號

Ø 麗港城商場：九龍觀塘茶果嶺道88號

Ø 麗城薈：新界荃灣青山公路530-590, 620 及 625 號

Ø 華都大道：新界屯門屯利街1號2樓

Ø 映灣薈：新界東涌健東路1 號

Ø 銀禧薈：新界沙田火炭樂景街2-18號

Ø 荃薈：新界荃灣德士古道36-60號

Ø 青怡薈：新界青衣青綠街7-19號

Ø 凱帆薈：九龍海帆道11號

Ø 城中薈：九龍茶果嶺道93號

Ø 麗都大道：新界深井青山公路41-63號

Ø 海韻大道 ：新界深井青山公路38號

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳叔妍