美加快第三劑疫苗接種 CVS打針無須健康證明 100萬人已預約

為防止變種病毒繼續擴散，美國加快接種新冠疫苗加強劑的步伐。然而，大量民眾在未有正式得到美國食品藥物管理 FDA 局正式許可下便接朋注身，安全問題備受關注。

現時，FDA擴闊接種第三針輝瑞或 BioNTech SE的涵蓋範圍，包括65歲以上的長者，18歲以上有嚴重感染風險和高危人仕。接種者必需在六個月前第一次注射輝瑞疫苗。免疫力低下的人仕，己接種莫德納或強生疫苗的民眾則估計在未來數月才獲批準接種加強劑。

有己接種莫德納長者，因擔心染疫，即使未合資格，在網上表格中報稱自己免疫力低下，並到 CVS 藥局接種第三針加強劑，執勤護士期間沒有查問她的身體狀況。

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CVS 發言人 Michael DeAngelis，該藥局只為免疫力低下人仕接種第三針莫德納加強劑，但跟據美國疾病管制與預防中心的指引，病人只須自我申報，而不需要任何正式證明。

白宮新冠疫情協調員 Jeff Zients 表示，超過40萬民眾於上星期接種了加強劑，且有接近100萬人己在網上預約。

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記者：羅睿