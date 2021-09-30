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【金融科技】數碼港夥互聯網專業協會　探討保險及財富管理科技疫情下新機遇

科技 21:26 2021/09/30

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「Cyberport Community Connect —— 疫情下的金融科技發展」研討會，由香港互聯網專業協會監委會委員陳家豪（左一）擔任主持，邀請（由右至左二）數碼港初創10Life創辦人何穎翔、數碼港初創Transin創辦人周靄儀，以及騰訊旗下保險代理平台微保（ＷeSure）執行董事兼首席執行官劉家明分享如何借助疫情的新機遇，利用科技，為用戶提供更合適的服務。(l數碼港提供圖片)

數碼港與互聯網專業協會（iProA）於9月29日合辦「Cyberport Community Connect —— 疫情下的金融科技發展研討會，與多個專家及機構，分享企業如何利用科技適應市場變化，並把握疫情下的新機遇，成功突圍而出，以及粵港澳大灣區帶來的新商機。數碼港行政總裁任景信表示：

疫情下本港金融科技發展步伐不但未有放緩，更有不少金融科技企業和金融機構，因時制宜，推出配合市場環境的新產品及服務，帶動市場增長。政府亦積極投入資源，推出多項支持金融科技發展的計劃及措施，包括資助金融科技企業開設新職位的『抗疫基金金融科技人才計劃』、提升金融業界數碼能力的『數碼港金融從業員金融科技培訓計劃』，以及鼓勵傳統金融機構與金融科技企業合作的『拍住上』金融科技概念驗證測試資助計劃，多方面為金融科技界注入動力，並協助初創把握大灣區機遇。

互聯網專業協會會長冼漢迪亦指，疫情發生以來，金融科技的需求大增，在後疫情時代，不論是金融機構還是他們的客戶，對科技的接受程度都是前所未見的。香港的創科界應該把握新常態帶來的機遇，為金融業界提供各類型科技方案，例如保險科技、財富管理科技、合規科技，以至數碼資產管理方案，與金融業共創雙贏。而隨著粵港澳大灣區的金融業進一步融合，區內金融機構對跨境理財和保險產品、支付方案，以及貿易融資等的需求與日倶增，亦成為本港的創科界不可錯過的發展良機。

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疫情下，市民減少外出，更習慣網上消費，連帶購買保險亦由與經紀見面，轉到網上選購，為開發保險產品比較平台的數碼港初創10Life帶來契機，其創辦人何穎翔表示︰

我們針對保險市場上，產品訊息複雜且不透明、銷售人員誤導、保單關鍵項目保障不足等問題，開發平台提供簡單易明的產品資訊比較和評分，以及潛在對消費者不利的元素，協助消費者選購適合自己的產品，以至即時投保的一站式服務。受惠疫情，平台過去18個月流量激增3至4倍，吸引更多保險公司商討合作，去年平台促成投保的總保費超過5千萬港元。

騰訊旗下保險代理平台微保（ＷeSure）執行董事兼首席執行官劉家明分享，大灣區政策進一步擴闊保險業市場。隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》支持粵港澳保險機構合作，開發創新型跨境保險產品，加上疫情後，內地民眾對健康保障更關注，帶動醫療保險的需求大增，香港的醫療保險產品具有保障範圍更全面等的優勢，相信醫療保險在內地市場的潛力非常大。

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他又提到，「跨境理財通」今個月正式啟動，兩地金融產品互聯互通時，為跨境身份認證和資金進出等安排作出示範，讓稍後「跨境保險通」政策推出時，市場發展會更順暢，內地居民可以更容易在網上買到香港保險產品。

數碼港初創Transin創辦人周靄儀希望，透過金融科技，協助年輕人了解個人的消費模式，改善財務狀況，推動普惠金融。她表示︰

有調查發現香港有四分之一年輕人是『月光族』，我們開發手機應用程式『撐先』，讓用戶上載消費單據，程式會進行整合分析，讓用家了解自己在不同方面的開支比例，更可與相同性別和年齡組別的用戶數據作比較參考，從而調整消費習慣，增加儲蓄。

平台已獲超過150家商戶支持，為用戶提供現金回贈，至今收集單據超過23萬張，消費額超過4千萬港元。她又透露，疫情下團隊亦開發專攻香港品牌的網購平台，讓未能來港的大灣區及海外旅客購買香港產品，同時亦為本地商戶增加生意。

編輯：梁巧恩

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