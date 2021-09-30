市況波動 基金經理建議等到11月 看好高科技及新能源

受內地政府加強規管和恒大債務危機影響，近幾個月中概股彷如坐過山車。今日香港投資基金公會的座談會上，幾位投資銀行高層分別發表了對最近股市的觀點和對未來的展望。他們都認為，中國概念資產在未來數月都會較為波動，投資者應保持謹慎。然而，對於中國長遠的經濟發展，他們持樂觀態度。

惠理基金高級基金經理徐福宏指出，中國政府在短時間內公布多個有力的監管措施，加上個別地產公司面臨違約風險，短期內股市難免出現較大的波動。市場往往需要幾個月時間來消化負面消息，他建議投資者應等到十月或十一月，看清市場形勢，再作長遠部署。

他認為內地政府的去槓桿、監管措施和反壟斷政策，對長遠的高質量經濟增長有利。投資者應避免一些受打壓的行業，包括互聯網、電子商貿和高排放的產業。一些得到政策支持的行業，如高科技和新能源，長遠來看利好因素較多。他又認為內地政府不會任由部份公司的債務危機醞釀成系統性風險，如果風險持續擴散，政府可選擇增加市場資金流動性，也能鼓勵其他企業，以折扣價購入問題公司的資產。

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徐福宏旦言，「我們也沒有水晶球」，難以預測未來政策的走向，然而，存在壟斷者的行業有可能成為新的打擊對象。雖然機會不高，但如果經濟下行風險加劇，政府可能會放寬現時的規管。

南方東英資產管理高級執行董事王辰則指出，部份基金公司去年已預料到最近的債務危機和監管，對於近來的負面消息並不感意外。

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記者：羅睿