  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (四) 21:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市況波動 基金經理建議等到11月 看好高科技及新能源

股樓投資 21:02 2021/09/30

分享：

受內地政府加強規管和恒大債務危機影響，近幾個月中概股彷如坐過山車。今日香港投資基金公會的座談會上，幾位投資銀行高層分別發表了對最近股市的觀點和對未來的展望。他們都認為，中國概念資產在未來數月都會較為波動，投資者應保持謹慎。然而，對於中國長遠的經濟發展，他們持樂觀態度。

惠理基金高級基金經理徐福宏指出，中國政府在短時間內公布多個有力的監管措施，加上個別地產公司面臨違約風險，短期內股市難免出現較大的波動。市場往往需要幾個月時間來消化負面消息，他建議投資者應等到十月或十一月，看清市場形勢，再作長遠部署。

他認為內地政府的去槓桿、監管措施和反壟斷政策，對長遠的高質量經濟增長有利。投資者應避免一些受打壓的行業，包括互聯網、電子商貿和高排放的產業。一些得到政策支持的行業，如高科技和新能源，長遠來看利好因素較多。他又認為內地政府不會任由部份公司的債務危機醞釀成系統性風險，如果風險持續擴散，政府可選擇增加市場資金流動性，也能鼓勵其他企業，以折扣價購入問題公司的資產。

【大行點睇】美銀證券指遊戲行業加強監管將令小米估值下降　重申「跑輸大市」評級 下一頁

徐福宏旦言，「我們也沒有水晶球」，難以預測未來政策的走向，然而，存在壟斷者的行業有可能成為新的打擊對象。雖然機會不高，但如果經濟下行風險加劇，政府可能會放寬現時的規管。

南方東英資產管理高級執行董事王辰則指出，部份基金公司去年已預料到最近的債務危機和監管，對於近來的負面消息並不感意外。

同場加映【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：羅睿

 

經濟 中國概念股 投資銀行

上一篇文章

美加快第三劑疫苗接種 CVS打針無須健康證明 100萬人已預約

下一篇文章

【大行點睇】需求疲弱預計全年目標要降低 花旗調低阿里巴巴目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【恒大危機】債券償還能力成疑 彭博列出「下一隻恒大」內房股名單
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
【精明理財】強積金變公共年金 一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元 夠唔夠用架?
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
尚宜折實價242.88萬起　首期不用25萬　全棟僅30伙 面積最細138呎
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅