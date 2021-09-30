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【美股焦點】三大指數齊升 維珍銀河漲逾14%

股樓投資 23:25 2021/09/30

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美股三大指數周四（29日）三大指數齊升，道瓊斯工業平均指數升163.85點及0.48%，報34,554.57點，標準普爾500指數升22.78點及0.52%，報4,382.24點，納斯達克指數升99.93點及0.69%，報14,612.37點。

美國聯邦航空管理局批准恢復太空飛行，維珍銀河（SPEC）漲14.48%。

Lordstown Motors（RIDE）傳最快本周宣布與富士康達成出售汽車工廠的協議，Lordstown Motors漲15.24%。

【延伸閱讀】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股　【下一頁

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同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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