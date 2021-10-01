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【美股泡沫】去年開始睇淡美股引發客戶撤資 著名投資人強調現時泡沫比1929年及2000年更大

股樓投資 16:25 2021/10/01

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著名美國投資者、資產管理公司GMO創辦人Jeremy Grantham，形容現時美國股市的泡沫，較1929年大蕭條股災或2000年互聯網泡沫爆破前更大。Jeremy Grantham曾預測多次重大市場泡沫而聞名，包括日本1989年資產泡沫、2000年互聯網泡沫及2008年金融海嘯。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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他形容現時市場信心十足，股市泡沫的終結就像殺死一個吸血鬼，預計未來幾個月將大幅下跌，標普500指數將於未來幾個月下跌超過一成。他認為股市在2020年6月已出現泡沫，但標普500指數較當時已升近四成。他又指雖然無人能準確預測泡沫爆破的時間，但現在任何時間都可能發生。

不過，GMO因為去年已開始看空美股，美股持續上升，令GMO不少客戶已撤資。

同場加映   【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

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撰文 : 謝克迪, CFA

指數 經濟 金融 標準普爾500指數 美國

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